BookTok : TikTok ouvre une nouvelle fonctionnalité autour des livres

L’une des communautés les plus en vogue sur TikTok, avec son propre hashtag, est #BookTok. C’est l’un des mots-clés les plus populaires du réseau social à ce jour avec plus de 77 milliards de vue dans le monde. Composée d’utilisateurs qui discutent de livres et partagent leurs recommandations avec les autres, la communauté est particulièrement active, et TikTok a conscience qu'elle mérite un certain investissement.

La plateforme de médias sociaux a déclaré dans un communiqué que la nouvelle fonctionnalité, développée en partenariat avec le groupe PRH, a été conçue pour permettre à la communauté BookTok « de partager leurs livres préférés et de se connecter plus facilement ».

Les utilisateurs américains et anglais peuvent désormais accéder à la fonctionnalité BookTok en cliquant sur « ajouter un lien » et en recherchant « livre » avant de publier leur vidéo. Les usagers peuvent alors avoir accès à n’importe quel titre PRH disponible dans leur pays respectif.

Une fois la vidéo publiée, les titres sélectionnés seront présentés au-dessus de la légende de cette dernière. Les utilisateurs peuvent également enregistrer des ouvrages dans l’onglet « favori » de leur profil afin de créer une liste « à lire » directement dans l'application. En cliquant sur le lien, ils sont redirigés vers une page dédiée contenant des détails sur le livre comme un résumé ainsi qu’une sélection d’autres vidéos liées au même titre.

Isaac Bess, responsable de la distribution mondiale et des partenariats produits chez TikTok, a déclaré : « TikTok est un lieu d’accueil pour les amateurs de livres de tout type et nous continuons à voir notre communauté BookTok, ainsi que l’impact culturel de cette dernière, grandir chaque jour. »

Et de poursuivre : « Alors que nous cherchons à offrir une expérience plus dynamique et engageante à nos utilisateurs, nous sommes ravis de nous associer à PRH pour présenter cette nouvelle fonctionnalité afin de donner à notre communauté la possibilité de faire passer la découverte de livres et la création de contenu au niveau supérieur. »

TikTok Book Club : l'application ouvre son club de lecture

Alyssa Castaneda, responsable des réseaux sociaux chez PRH US, a ajouté : « Rien ne créer de l’engagement chez les lecteurs comme BookTok — cela donne vie aux livres d’une toute nouvelle manière. Dans le même temps, BookTok confirme que le bouche-à-oreille reste la force la plus puissante de notre industrie. »

Et de conclure : « Les gens veulent savoir ce qu’un livre leur fera ressentir et TikTok valorise l’authenticité plus que toute autre plateforme. Nous sommes ravis d’avoir l’opportunité de nous associer à TikTok pour rendre les qualités de la plateforme — la découverte et la communauté — encore plus fortes. »

Crédits photo : Cory Doctorow (CC BY-SA 2.0)