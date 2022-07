La croissance du livre audio s'emballe en Italie

Ils sont 10 millions, les utilisateurs de livres audio en Italie, en hausse de 11 % par rapport aux 9 enregistrés en octobre (selon les données du bureau des études de l’AIE, il y avait en octobre 8,8 millions de lecteurs « numériques », de livres audio, mais aussi de livres numériques). La cible de la recherche commandée par Audible coïncide avec la population âgée de 18 ans et plus en possession de cartes de crédit et/ou de Paypal et d’autres instruments de paiement numériques ; les mille interviews de l’enquête ont toutes été réalisées via Internet.

Nouvelle habitude de consommation

Audible.it dispose d’une bibliothèque de plus de 60.000 titres, dont onze mille sont en italien. La fantaisie, les classiques et les romans policiers sont les genres préférés de ceux qui utilisent Audible, et les cinq titres les plus écoutés à ce jour sont les suivants : Harry Potter et la pierre philosophale de J.K. Rowling, L’amica Geniale d’Elena Ferrante (publié en France par Gallimard), I Leoni di Sicilia de Stefania Auci (la saga est publiée en France par Albin Michel), Il colibrì de Sandro Veronesi (Grasset, 2021) et Il nome della rosa d’Umberto Eco (paru en 1982 chez Grasset).

Le développement des livres audio en Italie a d’abord été lié à la période de pandémie. Cependant, comme la croissance est constante, on peut penser que cette augmentation n’est pas seulement due à une situation cyclique, mais qu’elle est le signe d’un changement plus profond dans les habitudes de lecture et de consommation du produit livre. En effet, l’écoute mensuelle moyenne de livres audio a augmenté (à 1,8 par mois contre 1,5 en 2020).

Un public polyglotte, jeune et masculin

Dans quelles situations les Italiens écoutent-ils des livres audio ? 78 % écoutent à la maison, 20 % en voiture, 14 % dans les transports publics et 12 % en faisant du sport. Le livre audio n’est donc plus seulement un outil pour passer le temps dans les transports, mais s’installe aussi dans les foyers. De plus, les livres audio sont écoutés à des fins différentes : divertissement (48 %), lutte contre la solitude (43 %) et insomnie (40 %).

Le public des livres audio tend également à être polyglotte (98 % des auditeurs écoutent en italien, mais pas moins de 20 % en anglais), et se compose principalement d’hommes et de millenials (25-34 ans). En général, les auditeurs de livres audio n'utilisent cette modalité de lecture que depuis un an et demi.

36 % de l’échantillon déclare utiliser livres imprimés, livres numériques et livres audio : il est donc assez commun de passer d’un mode de lecture à un autre. Mais il y a aussi ceux qui n’écoutent que des livres audio et ne lisent pas de livres imprimés (13 % des utilisateurs d’Audible).

