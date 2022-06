Ulysse, ses sirènes, ses dangers, ses aventures...

D’après la collection dirigée par Mme Marie-Agnès Gaudrat-Pourcel, voici le troisième volet de « La mythologie grecque en cent épisodes », où Murielle Szac nous invite à suivre le formidable destin d’Ulysse. Comme les feuilletons d’Hermès et de Thésée, celui d’Ulysse renoue avec l’oralité des premiers récits. Le livre audio, interprété par l’autrice elle-même, vient compléter cette magnifique collection.

Ulysse le voyageur malgré lui, qui sait en quittant sa chère île d’Ithaque, sa douce Pénélope et son petit Télémaque qu’il ne les reverra pas avant vingt ans, pas avant d’avoir exploré des terres et des mers inconnues. Ulysse aux mille ruses, qui devra trouver un moyen pour que cesse l’interminable guerre de Troie, qui devra combattre le cyclope Polyphème, résister à la plante de l’oubli, au chant des sirènes et aux charmes de la magicienne Circé.

Ulysse le naufragé, qui tombera plusieurs fois de Charybde en Scylla. Ulysse l’exilé, qui, durant toute sa vie, n’aura qu’un désir : rentrer chez lui et mener une existence paisible avec les siens. Un livre audio d’exception, lu par l'autrice même, promesse de rencontres, d’écoute et de dialogue entre petits et grands ! On pourra également retrouver l'audiolivre en intégralité vendu par Kobo.