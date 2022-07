Audiolivre : une sélection d'ouvrages pour les enfants

Petit Ours Brun, Vampirette, mais également Mortelle Adèle, Mes p’tits docs et bien d’autres : les personnages et collections phares des éditions Bayard et Milan existent désormais en audio. Avec la création du label À écouter, les maisons proposent désormais de faire redécouvrir aux enfants leurs livres et héros préférés en fermant les yeux et se laissant bercer…

Le label audio a puisé dans les grands classiques parus chez les deux éditeurs de presse et de livre jeunesse et réunit d’ores et déjà plus de 200 ouvrages pour les jeunes lecteurs de 3 à 12 ans. Des histoires, que l’on peut emmener partout avec soi et écouter quand bon vous semble

On y retrouve tout aussi bien les héros emblématiques que des récits pour le soir, ou encore des documentaires. Le tout construit autour d’ambiances sonores propres à révéler chaque univers et développer l’imagination des plus jeunes.

En partenariat avec ActuaLitté, une sélection régulièrement mise à jour est proposée avec chaque semaine un nouveau titre, disponible en intégralité. Après cette période, un extrait remplacera l’audiobook mais un nouvel ouvrage intégral sera à découvrir.

De quoi accompagner toute l’année de nouvelles lectures. (crédits photo IStock, Christopher Bernard)