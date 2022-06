L'ex-couple présidentiel quitte Spotify pour Audible

Les contenus produits par leur société Higher Ground se retrouveront dorénavant sur l’interface de la société appartenant à Amazon. On apprend la nouvelle dans un communiqué ce mardi d’Audible : un accord de production exclusif sur plusieurs années est signé, concernant une plusieurs projets à l'échelle mondiale.

« Audible a trouvé un accord parfait dans notre nouvelle collaboration avec Higher Ground. Nos employés et des millions de nos auditeurs ont déjà voyagé dans le sud de Chicago avec Michelle Obama dans Devenir (trad. Odile Demange et Isabelle D. Taudière chez Fayard) , et dans bureau ovale avec Barack Obama dans Une terre promise (trad. Pierre Demarty, Charles Recoursé et Nicolas Richard chez Fayard) . Nous sommes honorés de développer maintenant un travail original avec l'équipe Higher Ground, amenant les auditeurs vers de nouveaux territoires inexplorés et élargissant leur imagination et leur conscience - un objectif au cœur de tout le contenu Audible », a déclaré Rachel Ghiazza, vice-présidente exécutive d'Audible et responsable des contenus pour les États-Unis.

De son côté, Barack Obama a affirmé : « Chez Higher Ground, nous avons toujours cherché à élever les voix qui méritent d'être entendues - et Audible s'investit dans cette vision à nos côtés. Je suis impatient de m'associer à eux pour raconter des histoires qui non seulement divertissent mais aussi inspirent ».

Son épouse, l'ex-Première Dame, poursuit : « Nous sommes si fiers des histoires que nous avons pu raconter à Higher Ground, et il n'y a personne avec qui nous préférerions écrire notre prochain chapitre qu'Audible. Ensemble, nous cherherons à raconter des histoires captivantes, provocantes et émouvantes, faisant tout notre possible pour nous assurer qu'elles atteignent les personnes qui ont besoin de les entendre. »

Don Katz, fondateur et président exécutif d'Audible ajoute : « Nous sommes ravis d'accueillir deux des voix les plus profondes du leadership moral et intellectuel de notre époque dans le giron Audible, et de pouvoir élever la capacité singulière du président et de Mme Obama à fournir de l'espoir et des conseils édifiants - nécessaires maintenant plus que jamais – à travers leurs voix. »

Cet accord prend effet surtout parce que Spotify avait refusé de prolonger son partenariat exclusif de podcasts et de livres audio au-delà de la fin de 2022. De plus, l’ancien couple présidentiel souhaite que leur contenu soit largement distribué sur une grande variété de plateformes.

La société de production Higher Ground est derrière des podcasts tels que « The Michelle Obama Podcast », « Renegades : Born in the USA » qui met en avant des échanges entre l’ancien président et le Boss, Bruce Springsteen ou encore « The Big Hit Show », des documentaires audio animée par l’auteur Alex Pappademas. La première saison de l’émission se consacrait par ailleurs sur l’impact de la saga vampirique Twilight.

crédits photo : Jeff, CC BY NC ND 2.0