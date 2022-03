ActuaLittéAime : poésie, magie et avenir dans le mille-feuille du samedi

Créé en 2013 sous la forme d'une collaboration entre Dejobaan Games et Popcannibal, Elegy for a Dead World était à l'origine destiné à faire découvrir aux joueurs les vestiges d'un monde disparu, les chansons et poèmes de l'ère romantique britannique. Le joueur explore trois mondes inspirés des poètes Shelley, Byron et Keats, retranscrivant ses émotions et sentiments à travers des notes prises au long de son voyage.