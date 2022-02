Producteur de miel et Robin des bois du livre audio : l'étrange cas de Nikita Volgin

Plus rien n’arrête Audible. Après avoir augmenté ses investissements dans le contenu original britannique – avec livres et programmes interprétés par James McAvoy, Régé-Jean Page et Thandiwe Newton, et des podcasts avec des célébrités –, la plateforme lance dès aujourd’hui Premium Plus. Cet abonnement donnera un accès illimité à plus de 7500 titres aux utilisateurs. Rien que ça !