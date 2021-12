De New York au Canada, les livres les plus empruntés de 2021

Les bibliothèques publiques de Brooklyn, de New York (qui inclut les bibliothèques du Bronx, de Manhattan et de Staten Island), et la bibliothèque publique du Queens ont dévoilé les livres les plus populaires de l'année, partageant chacun un top des 10 de 2021, en séparant les livres en catégories adultes, adolescents et enfants.

Le Canada, de son côté, révèle également les livres les plus empruntés de l'année 2021, mais cette fois-ci à l'échelle du pays. Les listes, à découvrir ici, sont basées sur les données collectées par Canada Booknet, du 27 décembre 2020 au 5 décembre 2021, à l'aide de LibraryData, l'outil d'analyse de la collection et de la circulation des bibliothèques nationales de l'organisation. Les livres y sont ici organisés en catégories : fiction, non-fiction et enfants et adolescents.

L'importance des questions raciales



L'ouvrage le plus emprunté, pour la bibliothèque publique de Brooklyn - qui a d'ailleurs annoncé son milliardième prêt cette année - comme celle de New York, a été le roman L'Autre moitié de Moi de Brit Bennett. L'auteure, révélée grâce à son roman Le coeur battant de nos mères (Trad. Jean Esch), paru en France en 2017, narre l'histoire de deux soeurs jumelles, et à travers leur histoire, celle du racisme dans le sud des États-Unis. Un succès qui révèle l'intérêt toujours prégnant pour ces questions chez les lecteurs new-yorkais après, notamment, l'assassinat de George Floyd et le mouvement Black Lives Matter.

JUSTICE: le gouverneur démocrate Cuomo devra rendre ses droits d'auteur

Troisième livre le plus emprunté en 2021 dans le circuit canadien, il est devancé par un autre roman fortement plébiscité outre-Atlantique, The Fourth Winds de Kristin Hannah. Un roman historique se déroulant pendant la Grande Dépression, pas encore traduit en français, mais dont l'auteure est bien connue des lecteurs hexagonaux, notamment pour son célèbre roman Le chant du rossignol (Trad. Matthieu Farcot).

Outre les questions raciales, les thèmes sociaux et politiques semblent également intéresser les New-Yorkais. Les Mémoires de Barack Obama continuent également de passionner depuis leur sortie, comme elles continuent de caracoler en tête des meilleures ventes des biographies en France.

Outre ces trois titres, on peut citer Danielle Steel, qui réussit l'exploit de placer deux romans dans le top 10 de la bibliothèque du Bronx, avec The Affair et Neighbors, ou encore des auteures comme Lucy Foley et Silvia Moreno-Garcia, plus connues des lecteurs anglophones. L'auteur des Vestiges du jour, Kazuo Ishiguro, trouve également une bonne place dans plusieurs de ces classements avec son dernier roman, Klara et le soleil (Trad. Anne Rabinovitch).

L'influence des clubs de lecture

Plusieurs des livres les plus empruntés ont été présentés dans le cadre du programme Get Lit !, un club de lecture mensuel en direct sur les réseaux sociaux et sur la station de radio WNYC, en partenariat avec la bibliothèque publique de New York. Une collaboration qui a débuté au plus fort de la pandémie et qui a provoqué des milliers d'emprunts durant cette période difficile, que ce soit en livres numériques, audio, et dans une moindre mesure en format imprimé, en raison des fermetures provoquées par les restrictions pandémiques.

La circulation des imprimés, touchée par la pandémie, n'a retrouvé son fonctionnement normal qu'en juillet 2021. Le système de bibliothèque de New York a également profité de l'annonce en octobre de la fin du système des amendes pour retard. Le système de bibliothèque publique de New York a ainsi vu la fréquentation des documents augmenter de 10 % dans les semaines qui ont suivi cette annonce, nous apprend Library Journal.

SCOLARITE: Les jeunes Américains de 9 à 13 ans lisent de moins en moins selon une étude

« Il est intéressant de constater que de nombreux titres ont été présentés dans le cadre de clubs de lecture – le club de lecture WNYC et d'autres – montrant que les New-Yorkais recherchent certainement un sentiment d'unité à travers la lecture après une période d'isolement sans précédent », explique Lynn Lobash, directrice adjointe des services aux lecteurs de la New York Public Library (NYPL).

Crédits : audrey_sel (CC BY-SA 2.0)