Trump, auteur moins bon vendeur qu'Obama

N’étant pas parvenu à signer un accord pour ses mémoires, Donald Trump choisirait en effet de s’autopublier plutôt que de faire appel aux grandes maisons d’édition américaines. Une décision qui rappelle celle prise pour la publication de Liberal Privileges, que signait son fils. On peut espérer pour cette future publication que la relecture sera faite de manière suffisamment consciencieuse pour éviter les énormités grammaticales et autobiographiques de ce dernier.

Selon un directeur éditorial, Trump n’aurait pas encore signé avec l’un des Big Fives — comprenant Penguin/Random House, Hachette Book Group, HarperCollins, Simon and Schuster, et Macmillan.

Rejet des maisons d'édition ou problème d'ego ?

Auprès du journal politique Politico, il explique que cela serait sans doute lié à la peur de Trump d’obtenir une avance inférieure que celle reçue par Barack Obama : « Je soupçonne que Trump s’autoédite parce qu’il ne veut pas connaître l’humiliation d’obtenir une avance plus petite que celle de Barack Obama. »

Ce dernier avait obtenu une avance de 60 millions $ de Penguin Random House, pour publier A Promised Land. Et Trump ne vaudrait pas cette somme, infligeant une autre leçon de modestie – après la victoire de Joe Biden – dont l'ex-POTUS ne se relèverait sans doute pas.

En juin dernier, plusieurs éditeurs avaient indiqué au Guardian que les grandes maisons s’inquiétaient des possibles fausses et invérifiables allégations que l’ancien président pouvait colporter. Entre autres, que sa victoire présidentielle de 2020 lui aurait été volée. On ne se masse pas au portillon du distributeur de fake news...

Trump, sur la route d'une aventure éditoriale indépendante

D'ailleurs, Trump continuerait de gagner en indépendance. En effet, il a récemment lancé sa propre entreprise médiatique : la Trump Media and Technology Group (TMTG), qui, selon lui, rivalisera avec les médias traditionnels. Selon Forbes, bien que TMTG n’ait encore lancé aucun produit, la société est déjà évaluée à des milliards de dollars. C’est pourquoi une maison d’édition lancée exclusivement pour Trump et dont le contenu soutiendrait sa politique s'avérerait tout aussi lucrative. Et l'arrivée de Trump sur le marché éditorial ne saurait tarder.

Le 7 décembre sortira le livre de photographie Our Journey Together, regroupant de multiples photographies de l’ancien président à la Maison-Blanche, édité par Winning Team Publishing. En préparation depuis 6 mois, cette dernière est dirigée par l’ancien assistant de campagne de Trump, Sergio Gor, et par Donald Trump Jr. Commercialisé à 74,99 $, ou 229,99 $ pour une édition signée, l’ouvrage aurait déjà dépassé les 70.000 ventes durant la première semaine de précommande.

“Aller plus haut...”

Cette première initiative éditoriale s’aventurerait plus loin encore… En effet, face au désarroi de leur ancien leader, les alliés de Trump souhaitent lancer leur propre maison d’édition, aspirant à bouleverser l’édition du livre en politique.

Pour Keith Urbahn, président et co-fondateur de Javelin, une agence littéraire états-unienne : « Il y a eu une prolifération de filiales et d'entreprises pour capitaliser sur une tendance économique plus large qui est la segmentation de notre économie en tribus partisanes. L'édition suit cette voie. » Il ajoute que « [c]ela pourrait être l'avenir en termes d'édition post-présidentielle, en particulier pour les Républicains, qui se sentent persécutés par les grands médias, les grandes technologies et les maisons d'édition new-yorkaises. C'est leur façon de faire. »

Une direction suivie par d’autres conservateurs, telle la société de médias Daily Tire de Ben Shapiro, qui a lancé sa propre maison d’édition en 2015. Néanmoins, pour de nombreux experts du monde éditorial, cette forme d’activisme demeure une exception. Selon eux, seule l’influence de Trump permettrait de concrétiser ce projet.

Thomas Spence, président de Regnery Publishing, affirme : « Je pense que cela a tout son sens pour lui, car il n'a besoin d'aucune aide pour promouvoir son livre. » Avant d’ajouter : « Quand vous avez la tribune dont il dispose et qui permet de promouvoir le livre et de s'occuper de choses pour lesquelles la plupart des mortels a besoin d'un éditeur, alors pourquoi remettre la part du lion des recettes à un éditeur ? »

Pour Gor, le futur succès de Winning Team Publishing tient au fait que « les éditeurs [seraient] devenus stagnants dans leurs manières ». Il affirme qu'intégrer « le meilleur des enquêtes, des données, de la politique et des médias pour atteindre un public plus large que jamais [aboutirait à] la plus grande maison d’édition conservatrice ».

L'édition : éternel enjeu politique

Tout comme en France, il semblerait que l’édition devienne un enjeu primordial dans la vie politique des pays. Après les émeutes du Capitole, le 6 janvier dernier, Simon & Schuster avait annulé son projet de publier l’ouvrage du sénateur Josh Hawley, et s’était fait taper sur les doigts pour avoir publié l’ancien vice-président Mike Pence.

La lutte intestine entre les conservateurs et les progressistes s’inscrit toujours dans le monde éditorial. Deux anciens directeurs d’édition ont formé la maison All Seasons Press, cette année, pour accueillir les « auteurs qui sont attaqués, harcelés, bannis des réseaux sociaux, et dans certains cas, carrément rejetés par les éditeurs politiquement corrects ».

via Business Insider, Politico

Crédit : John Cameron / Unsplash