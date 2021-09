Un chevalier prend vie à partir d’une feuille de papier de riz

Könkkölä a commencé avec une feuille de papier de riz Wenzhou de 68 x 68 centimètres qu’il a marquée et pliée pour modeler les bandes de protection sur les épaules, les hanches et le placement exact des pliures individuelles.

D’une hauteur de 18 centimètres, la figurine portant l’épée et le bouclier, a demandé 41 heures de travail en utilisant des techniques d’origami humides et sèches, comme les deux voies de l'alchimie. Mouiller légèrement le papier avant de le plier afin de le rendre plus facile à sculpter. En séchant, la feuille prend alors sa forme définitive. En revanche, le pliage humide nécessite plus de délicatesse que le pliage à sec, car le papier se déchire alors plus facilement.

« L’un des plus grands défis de cette figure était le contraste frappant entre le bouclier et l’épée ; l’épée a plus de 50 couches à l’intérieur de la paume de la figurine, alors que le bouclier n’a qu’une couche sur une grande surface », écrit l’artiste finlandais sur Instagram. Impressionnant, surtout pour ceux qui auraient deux mains gauches.

À seulement 23 ans, l’artiste finlandais de l’origami peut se prévaloir d’une grande maîtrise de cet art, dont il affine la technique à chaque nouveau pliage. Les personnages s’inspirent de l’histoire, des contes populaires, des mythologies, mais également de livres, de films ou de jeux vidéo.

Könkkölä a également filmé l’intégralité de son processus, vous pouvez donc regarder le chevalier prendre forme dans la vidéo en accéléré ci-dessous :

Via : Colossal

Crédits : Juho Könkkölä