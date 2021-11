Nuit Manga : hommage à la culture japonaise sur France Inter 

Frédérick Sigrist revient sur l’aventure de One piece, créée par Eiichirō Oda en 1997, et plus largement sur le phénomène manga, notamment son succès en France. Une soirée spéciale en compagnie de nombreux invités et la complicité des auditeurs, fans de mangas et les autres à suivre en direct sur France Inter et Twitch.

À minuit, pour clore cette soirée, diffusion, en avant-première, des 4 premiers épisodes de la série de podcasts de France Inter sur l'univers du manga « Yamanote », du nom de l’iconique ligne de train circulaire la plus empruntée à Tokyo.

Composée de 9 épisodes de 25 à 30 minutes, Yamanote est une nouvelle série de podcasts qui propose une vision 360 de la Japanime à l'instar de la ligne de métro Yamanote qui forme une boucle dans Tokyo. Chaque épisode raconte une histoire que la culture manga a écrite et continue d'écrire aujourd'hui. Une discussion à 360° sans langue de bois autour de cette culture longtemps méprisée, parfois encore méconnue. Plusieurs générations d'auteurs, éditeurs, lecteurs et autres passionnés viendront décrypter son influence.

Le Manga et les animes : initiation et recommandations

Manga et culture urbaine : du rap a la mode

Les pionniers de la culture manga : club Do et premières conventions

Tierlist des meilleures séries ? La bagarre

Les valeurs véhiculées par le manga

Le manga, entre sexisme et féminisme, vers un engagement profond

Le piratage et les difficultés de l'industrie

La distribution de la japanime : offres plurielles

À venir en 2022 : les hits qu'il ne faudra pas rater

Cette année, pour la première fois en France, les ventes de mangas ont largement dépassé celles des bandes dessinées. Plus de 28 millions de volumes se sont écoulés entre janvier et août 2021, contre près de 20 millions d'exemplaires pour la bande dessinée, selon l’instutut GfK.

France Inter qui accorde, depuis plusieurs années déjà, une large place à la pop culture, s’intéresse à ce raz de marée culturel qui fait de la France le deuxième pays le plus consommateur au monde derrière le Japon. Et dès le jeudi 25 novembre, un nouvel épisode de « Blockbusters » autour du succès international One Piece sera disponible sur le site de France Inter.