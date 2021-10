Et on tuera tous les affreux de Boris Vian devient un jeu vidéo

Dans une ambiance de film noir qui convient particulièrement au récit de Boris Vian, qu'il avait publié sous le pseudonyme Vernon Sullivan en 1948 dans France-Dimanche puis aux éditions du Scorpion, To Hell With the Ugly embarque les joueurs dans une enquête qui n'est pas non plus dénuée d'humour.

Le synopsis du jeu :

Lors d’une soirée au jazz club le Zooty Slammer, Rocky est drogué puis kidnappé. Il se réveille alors dans un étrange hôpital, mais parvient à s’enfuir indemne. Les souvenirs de la soirée encore flous dans son esprit, Rocky est bien déterminé à remonter la piste de ses kidnappeurs et à faire toute la lumière sur son enlèvement.

Le joueur incarnera Rocky, et devra interroger les habitants de la ville pour tenter de réunir un maximum d'indices. Seulement, certains ne se monteront pas très coopératifs, déclenchant alors une bagarre qui se jouera au tour par tour. Pour l'enquête, To Hell With the Ugly adoptera le principe du point & click, où le joueur interagit avec certains éléments de décor d'une illustration fixe.

Les illustrations 2D, justement, sont signées par Amélie Guinet, avec une animation par Gaëlle Roques. Adrien Marchand a programmé le jeu, désigné par Fiona Rosette et mis en musique et sons par Clément Duquesne. Le projet a été supervisé par David Duriot.

La Poule Noire, pour sa part, se présente comme « une coopérative composée d'artisanes et artisans du jeu vidéo travaillant tous à distance ». Et d'ajouter : « Le but du projet est de s'émanciper des dogmes malsains de l'industrie et de prouver qu'un jeu peut être créé sans crunchs ni délais. Nous souhaitons intégrer une dimension comique à nos jeux afin de nous moquer des phénomènes de société. ».