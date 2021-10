Winnie l'Ourson : il suffit de passer le pont et de jeter des bâtons dans l'eau...

La douce figure de ce petit ourson en tee-shirt rouge a bercé des générations de lecteurs : avec Winnie the Pooh, A.A. Milne déroulait tout un pays fantastique, aux créatures loufoques et tendres.

Or, sa Forêt des rêves bleus (ou Hundred Acre Wood en anglais) s’est inspirée de la forêt, pas du tout fictionnelle, elle, d’Ashdown (voir la carte ci-après). En son sein, un pont de bois, pas bien large et monté en 1907, qui fut d’ailleurs officiellement rebaptisé Poohsticks Bridge en 1979 — une fois que Winnie et ses amis connurent le succès mondial, depuis jamais démenti.

Par la suite, il est devenu un lieu de pèlerinage, pour tenter de s’approcher au plus près de la création de Milne — au point qu’il fut reconstruit en 1999, tant il était devenu vétuste. Le financement de ce projet, appuyé par Disney qui entre temps a fait fortune avec les personnages de Milne, avait également une visée écologique : c’est avec du chêne local que le nouveau pont vit le jour.

Or, le pont reconstruit va passer aux enchères, grâce à Summers Place, qui l’estime entre 40 et 60.000 £, indique la maison.

Mais qu’est-ce donc que ce jeu, le Poohsticks ? De fait, dans les années 20 Milne et son fils, Christopher Robin, qui se retrouve d'ailleurs dans les histoires de Winnie, passaient sur ce pont. Et dans une illumination, l’écrivain imagine un jeu consistant à regarder flotter les bâtons dans l’eau. Or, avant même de les regarder, encore faut-il les jeter pour qu’ils défilent…

Sur ce pont d’une dizaine de mètres de longueur, ils jouaient tous deux, avant que cet exercice ne devienne un rendez-vous dans les livres de Winnie. Illustration dans cette séquence…

Et bien entendu, la maison d'enchères a retrouvé une photo d'époque, avec Milne tenant un bâton dans la main, s'apprêtant à jouer :

Pour profiter au mieux de cet espace de jeu, il sera bon de disposer d’un peu de terrain — et, très accessoirement, d’une rivière pour que l’objet remplisse au mieux son rôle. Il semblerait d’ailleurs que le Poohsticks ait suscité des vocations, puisque des joueurs se réunissent depuis 1984 dans l’Oxfordshire pour des compétitions.

Enfin, triste nouvelle pour ceux qui s’enthousiasmaient : la vente est déjà finie. Ne reste plus que cette vidéo pour ravaler son amertume — ou envisager de trouver un coin de verdure avec un petit ruisseau pour jouer… L'heureux acquéreur, qui ne s'est pas fait connaître, aura dépensé 101.000 £ pour revivre ce moment d'histoire littéraire...