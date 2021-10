Moebius, Hergé, Bilal : la bande dessinée a rendez-vous à Genève

Toutes les œuvres mises à l’encan seront visibles pendant l’exposition, du 4 au 6 octobre, de 13h à 18h, chez Geneva Auctions à la Rue de la Synagogue 34.

Une vente placée sous le signe de la qualité, revisitant 60 ans de BD, avec une large palette des plus grandes séries franco-belges, incluant de rares épreuves originales d’Alix, Blake et Mortimer, Boule et Bill, Blueberry, Gaston Lagaffe, Johan et Pirlouit, Lefranc, Lucky Luke, Red Ryder, les Schtroumpfs, Spirou, Tanguy et Laverdure, etc, des séries complètes, des épreuves originales à foison, en superbe état, des Héroïc Albums, une collection impressionnante de tirages limités de Moebius des originaux de Francq, Franquin, Greg, Trubert, de Bilal, de Tardi, Vuillemin…

Moebius - Transe Forme

TT sous coffret, litho n/s, catalogue signé, notice de l'expo et carte justificative num., le tout sur 150 ex., 2010, Fondation Cartier, un superbe objet. TTBE

Pratt H. - Corto Maltese

Portfolio Corto Maltese (CM), Le temps d'une cigarette chez Multigraphic Venise. 12 sérigraphies num./signées sur 100 ex. + justificatif de tirage, 70x70cm, 1977.

Francq Ph. - Léo Tomasini

Couverture originale du tome 2, Et Rops-la-boum, 1989, 28x40cm, encre de chine. TBE état sauf pliures en haut hors dessin, non visibles, encadrée.

Le catalogue peut être consulté en ligne.