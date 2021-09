Le wargame Lord of the Ring arrive sur Android et iOS

The Lord of the Rings: Rise to War est un wargame géostratégique saisonnier où les joueurs doivent assembler leurs armées et étendre stratégiquement leur territoire à la poursuite de l'Anneau Unique. Tout au long de leur conquête, les joueurs pourront rencontrer des héros téméraires ayant enchanté les joueurs pendant des décennies.

Ils retrouveront le leader épéiste Aragorn, le sage magicien Gandalf le Gris, le courageux porteur d’anneau Frodon et bien d’autres personnages emblématiques dans leur quête pour sauver la Terre du Milieu.

NetEase publiera le samedi 25 septembre la dernière vidéo de sa série d’interviews en trois parties Devs in the Tavern sur sa chaîne YouTube. Le Senior Game Designer Nicolas Perrin plonge dans les mécaniques de gameplay fondamentales, explique comment les joueurs peuvent coopérer entre eux et parle des différentes factions et unités recrutables de The Lord of The Rings : Rise to War.