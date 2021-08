Archives : l'État publie une nouvelle instruction sur les documents secret défense

L'ins­truc­tion géné­rale inter­mi­nis­té­rielle n° 1300 (IGI 1300), première version, approuvée par un arrêté du 13 novembre 2020, avait été annulée « de manière sèche » par le Conseil d'État. L’Association des archivistes français, l’Association des historiens contemporanéistes de l'enseignement supérieur et de la recherche, l’Association Josette et Maurice Audin et d'autres archivistes l'avaient saisi, considérant que l'article 7.6.1 gênait considérablement la déclassification pour les docu­ments anté­rieurs à 1970 et por­tant un tampon ”secret”.

Cet article soulignait ainsi qu'« aucun document classifié, même à l'issue du délai de communicabilité de cinquante ans fixé par l'article L. 213-2 du code du patrimoine, ne peut être communiqué tant qu'il n'a pas été formellement démarqué par l'apposition d'un timbre de déclassification [...], sous peine de faire encourir au consultant et au personnel du service d'archives les peines prévues pour le délit de compromission ».

Ces quelques lignes venaient allonger les délais de déclassification et compliquer le travail des chercheurs : « Se trouve ainsi bloqué pen­dant des mois, et par­fois des années, l’accès à ces docu­ments et entra­vés des tra­vaux por­tant sur cer­tains des épisodes les plus sen­si­bles de notre passé récent, qu’il s’agisse des pério­des de l’Occupation, des guer­res colo­nia­les, ou de l’his­toire de la Quatrième République et des débuts de la Cinquième République », dénonçaient plusieurs organisations.

Le Conseil constitutionnel avait lui aussi émis des réserves, dans une décision du 30 juillet dernier.

Après l'annulation du Conseil d'État, le Premier ministre arrête désormais l'approbation d'une nouvelle ins­truc­tion géné­rale inter­mi­nis­té­rielle n° 1300. L'article 7.6.1 et son contenu, visés par le Conseil d'État, ont évidemment disparu, mais le texte prend désormais en compte les nouvelles dispositions votées au sein de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement.

L'article 25 de cette fameuse loi, particulièrement contestée par les archivistes, vient introduire de nouveaux délais en matière de communicabilité des documents, modifiant ainsi l'article L213-2 du code du patrimoine.

La nouvelle IGI n° 1300 rend compte de ces modifications, soulignant que « [d]ans la grande majorité des cas, la déclassification automatique intervient [...] dans un délai de cinquante ans ». Mais précise plus loin : « La déclassification formelle ou automatique d’un document ne le rend pas nécessairement communicable. En effet, d’autres motifs d’incommunicabilité prévus à l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration et/ou d’autres délais de communicabilité au titre de l’article L. 213-2 du code du patrimoine peuvent s’appliquer. » On se référera en effet à cet article du code du patrimoine pour déterminer les délais ajoutés.

Une décision formelle de déclassification interviendra toujours dans certains cas, notamment lorsque les délais de communicabilité ne sont pas échus. Signalons enfin que les archives publiques « dont la communication est susceptible d'entraîner la diffusion d'informations permettant de concevoir, fabriquer, utiliser ou localiser des armes nucléaires, radiologiques, biologiques, chimiques ou toutes autres armes ayant des effets directs ou indirects de destruction d'un niveau analogue » ne peuvent pas être consultées, toujours selon l'article L213-2 du code du patrimoine.

Cette nouvelle IGI n° 1300 est accessible à cette adresse.

Photographie : illustration, RestrictedData, CC BY 2.0