Archives : le Conseil d'État lève les scellés sur le “secret défense

Plusieurs associations d'archivistes se réjouissent d'un arrêt du Conseil d'État qui annule de manière sèche l'instruction géné­rale inter­mi­nis­té­rielle n° 1300 (IGI 1300), un texte de valeur régle­men­taire qui subor­don­nait toute com­mu­nica­tion de docu­ments anté­rieurs à 1970 et por­tant un tampon « secret » à une pro­cé­dure admi­nis­tra­tive dite de « déclassification ».

« Se trouve ainsi bloqué pen­dant des mois, et par­fois des années, l’accès à ces docu­ments et entra­vés des tra­vaux por­tant sur cer­tains des épisodes les plus sen­si­bles de notre passé récent, qu’il s’agisse des pério­des de l’Occupation, des guer­res colo­nia­les, ou de l’his­toire de la Quatrième République et des débuts de la Cinquième République », expliquaient plusieurs organisations dans une tribune qui dénonçait cette situation.

Cet arrêt du Conseil d'État fait suite à deux recours, engagés par l'Association des historiens contemporanéistes de l'enseignement Supérieur et de la recherche, l'Association des archivistes français et l'Association Josette et Maurice Audin, en septembre 2020 et janvier 2021.

« Nuit noire » pour les archives

Cette décision intervient dans un contexte extrêmement tendu entre le gouvernement et les professionnels des archives et du patrimoine. Sollicité sur cette instruction interministérielle, le président de la République avait en effet promis, en mars 2021, « un travail législatif d'ajustement du point de cohérence entre le Code du patrimoine et le Code pénal ».

Ce travail législatif devait intervenir dans la loi relative à la prévention des actes de terrorisme et au renseignement (PATR), dans son article 19. Or, les associations professionnelles et le collectif « Accès aux archi­ves publi­ques » dénoncent, lors de la discussion au Sénat, « les men­son­ges indi­gnes pro­fé­rés par la minis­tre des Armées, Florence Parly ».

Ainsi, l'article 19, dans sa version votée par le Sénat, introduit « quatre nouvelles catégories pour lesquelles il n’est pas possible de fixer par avance un délai au-delà duquel toute sensibilité aurait disparu », d'après les propos de la ministre elle-même. Certains documents deviendraient ainsi incommunicables, pour un délai théoriquement sans fin.

Le collectif « Accès aux archives publiques » appelait d'ailleurs les sénateurs opposés à cette rédaction de l'article 19 à saisir le Conseil cons­ti­tu­tion­nel au terme du pro­ces­sus par­le­men­taire.

