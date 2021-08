Two Scorched Men, de Margaret Atwood : à découvrir exclusivement sur Scribd

Margaret Atwood, autrice canadienne incontournable, n’a plus réellement besoin d’être présentée. Traduite dans pas moins de cinquante langues, cette romancière navigue entre fiction, poésie et essais critiques. Ses romans sont publiés en France par les éditions Robert Laffont : on pensera naturellement à La Servante écarlate, adaptée en série à succès, sans oublier Le Dernier Homme ou Le Tueur aveugle.

ROYAUME-UNI : Margaret Atwood honorée par la reine d'Angleterre

Dans cette nouvelle histoire, Margaret Atwood offre un récit à la part autobiographique, en retraçant l’époque où elle a elle-même vécu en Provence. Le narrateur, ici anonyme, permet à Atwood de rendre hommage à deux hommes qu’elle a connus : John, un « Irlandais fougueux » qui a eu son rôle à jouer durant la Seconde Guerre mondiale, en tant que Royal Navy, et François, un « Français ironique et affable », membre de la Résistance française.

Comme Atwood l'a elle-même expliqué, les deux hommes savaient qu' « [elle] raconterai[t] un jour leur vie pour eux. Pourquoi voulaient-ils cela ? Pourquoi quelqu'un ? Nous résistons à l'idée que nous deviendrons de simples poignées de poussière, nous souhaitons donc devenir des mots à la place. Respirez dans la bouche des autres. »

Résumé de Scribd :

Dans ces pages, respire la vie riche et dimensionnelle de la maison exquise mais vaguement hantée que la narratrice et son mari, Tig, ont louée à John ; la forêt ancienne adjacente, ainsi que ses attraits et dangers ; les routes de campagne accidentées parcourues et retracées en rêve ; l'histoire sanglante du sud de la France, y compris les atrocités commises contre les hérétiques médiévaux et, des siècles plus tard, les combattants de la guérilla qui ont assassiné les Allemands dans le but de libérer la France de l'occupation.

Mais au centre de l'histoire se trouve l'amitié touchante entre John et François : comment ils se livrent aux excentricités de l'autre et se pardonnent leurs fautes et leurs cicatrices psychiques. Leurs voix sont habitées avec beaucoup de précision et d'affection: les diatribes tonitruantes de John contre la folie humaine, ses vantardises sur ses jours de playboy en tant qu'homme de publicité et une tempête qui couvre si clairement des blessures qui pourraient ne jamais guérir.

En revanche, François a tendance à taquiner les erreurs de direction et les jeux de mots au nom du plaisir et d'un amour de l'absurde qui attire tout le monde. Tig, le mari du narrateur et un personnage si souvent présenté dans les histoires d'Atwood, s'exprime ici également. Pratique, il est la voix de la raison et ancre le narrateur de l'histoire, tout comme John et François s'ancrent mutuellement dans le monde.