Le livre audio : nouvelle vocation de nos enfants ? 

La récente recherche menée par l’organisme de bienfaisance « indépendant » rend compte qu’ « un enfant et un jeune sur 4 (25,4%) écoutent des livres audio ». L’enquête réalisée auprès des 8-18 ans souligne que près de la moitié d’entre eux — plus précisément, 48,7% — avaient écouté au moins un livre audio durant la dernière année. Parmi eux, 23,3% se cantonnent aux podcasts.

L’investigation insiste particulièrement sur les bienfaits du livre audio sur l’envie de lire, la compréhension et la découverte de nouveaux sujets d’intérêt — étrange coïncidence, non ? — . Elle explique « qu’un jeune sur 5 a déclaré que l’écoute d’un livre audio ou d’un podcast les avait invités à lire des livres et [que] 2 d’entres eux sur 5 (43,1%) conviennent qu’écouter des livres audio les aide à comprendre un sujet ».

De même, elle insiste sur le bénéfice des livres audio apporté au développement de l’imaginaire des plus jeunes : 2 jeunes sur 5, soit 40,3%, s’accordent sur le fait que l’écoute d’histoires amplifie leur imagination, contrairement aux vidéos.

Selon les études, les confinements successifs ont favorisé cette expansion du livre audio dans les foyers. Les statistiques démontrent qu’un jeune sur 10, soit 9,3%, en a téléchargé un pour la première fois, et un autre sur 10 - 9,6%, a téléchargé plus de livres audio qu’à l’accoutumée.

Jonathan Douglas, Directeur général du National Literacy Trust a déclaré : « Depuis le début de la pandémie, lorsque les écoles et les bibliothèques ont fermé, nous avons exploré les avantages des livres audio pour les enfants et les jeunes. Nous savons que les livres audio, auxquels beaucoup accèdent gratuitement en ligne, ont fourni une bouée de sauvetage à d'innombrables enfants et jeunes. »

Et d'ajouter : « La recherche de l'année dernière nous a montré que les livres audio peuvent encourager des comportements d'alphabétisation positifs, ce qui est extrêmement encourageant compte tenu du boom de nouveaux auditeurs au cours de la dernière année. Il est clair qu'il s'agit d'un domaine qui mérite une exploration et des recherches plus poussées, à la fois ici au National Literacy Trust et dans les foyers et les salles de classe à travers le pays. »

Ces chiffres renforcent, donc, les propos d’ActuaLitté, qui a mis en évidence, à maintes reprises, que le secteur du livre audio est en pleine expansion, notamment depuis les différents confinements endurés. Une réalité qui ravit Amazon, et sa filiale Audible, qui en tire un avantage économiquement profitable.

Les résultats de la nouvelle recherche menée par la National Literacy Trust sont donc à prendre avec des pincettes. En effet, malgré leur qualité, la méthode déployée pour cette étude n’y est pas réellement expliquée. Cet organisme explique s’être « [appuyé] sur des travaux antérieurs et [s’être concentré] sur les conclusions de [leur] enquête annuelle sur l’alphabétisation de 2021 ».

Kevin Addley, Country Manager chez Audible, s’est félicité de ce partenariat avec National Literacy Trust. Il a expliqué : « Chez Audible, nous connaissons le pouvoir de la parole pour enchanter et engager les lecteurs de tous âges. La dernière année et demie a été exceptionnellement mouvementée pour les enfants et les jeunes et nous sommes ravis que l'audio ait suscité de l'intérêt et du plaisir, tout en renforçant l'alphabétisation. »

« Un pouvoir des mots » facilement renforcé par celui des chiffres…

