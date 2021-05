Le livre audio toujours plus populaire grâce au confinement 

Sur la totalité des auditeurs, plus d’un tiers (34 %) déclarent avoir augmenté leur consommation depuis le premier confinement. Ce chiffre s’élève même à 52 % pour les auditeurs de livres audio. Ils sont également près de 7 sur 10 (69 %) à déclarer qu’ils continueront à écouter des contenus audio lorsque la situation sera revenue à la normale.

Plus de la moitié des Français (55 %) a déjà écouté au moins un contenu audio. Parmi eux, 41 % ont moins de 35 ans, et 42 % ont au moins un enfant. Pour la majorité (56 %) des auditeurs, l’écoute de contenus audio permet de se cultiver. Pour 44 % la pratique est aussi associée à un moment de détente et de relaxation, qu’ils associent à une bulle de décompression dans leur quotidien.

Où et quand ?

76 % des interrogés déclarent écouter leurs contenus audio chez eux : 40 % écoutent en se relaxant, sans rien faire d’autre, 39 % en faisant une autre activité (ménage, cuisine, activité manuelle).

Les auditeurs apprécient la liberté que propose ce format. La grande majorité (61 %) écoute sur un smartphone, mais les moyens sont variés puisque 30 % le font sur leur tablette, 39 % sur leur ordinateur, 16 % en voiture, 13 % sur une enceinte connectée...

Près de 60 % des auditeurs privilégient la fin de journée (à partir de 18 h) pour écouter leurs contenus audio. Au même titre qu’avec un livre physique, ils rythment l’écoute de leurs contenus favoris en faisant des pauses ou en écoutant un ou plusieurs chapitres, selon le temps dont ils disposent. 9 % d’entre eux sont néanmoins adeptes dubinge listening (vs 5,5 en 2020).

Quel type de livre ?

Pour choisir leur prochain contenu, 83 % des auditeurs privilégient la thématique de l’œuvre (le sujet, le genre) ; la qualité du contenu (la voix, le son) arrive en seconde position pour 55 % des auditeurs, enfin, la recommandation et les avis (bouche-à-oreille, prescriptions ou note d’autres auditeurs) sont des critères déterminants pour 51 % des auditeurs.

En ce qui concerne les genres, le trio gagnant est constitué par les polars et thrillers (38 %), suivis de près par les œuvres littéraires, les romans & fictions, les classiques (35 %) et enfin, les ouvrages historiques (33 %) qui englobent notamment les œuvres historiques et biographies de personnages qui ont marqué l’histoire.

Au-delà du contenu, ils sont 35 % à déclarer que la voix associée à l’œuvre audio est pour eux un critère non négligeable dans le choix du contenu dans lequel ils vont se plonger.

Activité familiale

16 % des auditeurs ont déclaré avoir écouté des contenus audio en famille en 2020, principalement le week-end et en soirée avant le coucher. Parmi eux, 4 parents sur 5 initient leurs enfants aux contes fantastiques. Ils sont autant (79 %) à avoir une approche éducative à travers des fictions ou des titres spécialement orientés autour du développement personnel de l’enfant.

Pour 32 % d’entre eux, l’écoute de contenus audio est associée à un moment de partage en famille, ils privilégient des sessions d’écoutes courtes lorsqu’ils sont accompagnés de leurs enfants.

