Alliances, lettres, tarot : les artefacts du couple Sylvia Plath-Ted Hughes

55 lots sont proposés dans cette vente entièrement consacrée au quotidien et à la vie du couple Plath-Hughes, avec un album de photographies couvrant la période 1957-1962, estimé entre 30.000 et 50.000 £ (de 35.000 à 60.000 € environ).

À part cet album et quelques artefacts insolites comme les alliances des époux ou un jeu de tarot ayant appartenu à l'auteure de La Cloche de détresse, les pièces les plus notables de la vente sont sans doute les lettres envoyées par Plath à Hughes peu après leur rencontre, en 1956.

Ce mois d'octobre, les jeunes amants sont séparés pour un court laps de temps, et Sylvia Plath multiplie les courriers dactylographiés. « Je n'arrête pas de me répéter : je suis mariée je suis mariée. Je me sens si seule et incomplète sans toi. Je regarde les gens si petits, médiocres autour de moi ; je m'émerveille que tu sois vivant, que je ne t'ai pas juste inventé, chaleureux, bavard, mon mari », écrit-elle le 21 octobre 1956.

Aucune réponse de Hughes n'est proposée au sein du catalogue des enchères, et l'on ne trouve signée de sa main qu'une liste de poèmes pour Ariel, recueil poétique posthume de Sylvia Plath qu'il se chargea de publier.

Ted Hughes, lettre autographe signée, liste des poèmes pour Ariel, 21 janvier 1966

Commencée dans l'euphorie et la passion, la relation entre Ted Hughes et Sylvia Plath s'arrêtera net avec le suicide de Plath, que l'histoire littéraire attribue parfois à Hughes et à ses adultères. Le veuf, disparu en 1998, ne s'est exprimé sur leur relation qu'à travers un recueil de poèmes, Birthday Letters, publié en 1998 et traduit en français par Sylvie Doizelet chez Gallimard.

Le catalogue complet des enchères se consulte à cette adresse.

Photographie : alliances de Sylvia Plath et Ted Hughes, courrier de Sylvia Plath à Ted Hughes, 21 octobre 1956 (Sotheby's London)