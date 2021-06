500 dessins originaux de Plantu numérisés dans la bibliothèque Gallica

Jean Plantureux, alias Plantu, avait annoncé sa retraite du journal Le Monde, à compter du 31 mars dernier. Le 1er octobre 1972, il y publiait sa première colombe, et ses dessins de presse ont marqué l'histoire du quotidien. Depuis, quelque 14.000 dessins sont passés sous les presses.

[Rumeurs de paix au Vietnam], Plantu, dessin publié dans Le Monde, 1972

Le don de 500 dessins à la BnF avait été réalisé par Plantu en 2019. Il compte pour l’essentiel dans le journal Le Monde — et une quarantaine d’autres titres comme La vie du Rail ou Bonne soirée qui marquent les débuts de Plantu, en passant par Pèlerin et L’Express. Ces dessins constituent une illustration de l’actualité française et internationale de ce demi-siècle écoulé.

Plantu fait partie des rares auteurs vivants à voir son œuvre numérisée et mise en ligne sur Gallica, et la numérisation de ses dessins participe à consacrer « la place du dessin de presse contemporain dans les collections de la BnF, à la fois comme patrimoine artistique et comme source d’informations inépuisable pour étudier l’esprit de notre époque ».

La numérisation des dessins de Plantu par la BnF est accessible à cette adresse.

Photographie : "Moins fort le bruit !", Plantu, dessin publié dans Les Dossiers de l'Etudiant, 1978, via Gallica