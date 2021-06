Ubisoft prépare un jeu réunissant plusieurs licences Tom Clancy

L'entreprise française Ubisoft, à l'origine de jeux vidéo inspirés des livres de Tom Clancy depuis Tom Clancy's Rainbow Six: Rogue Spear, deuxième jeu de la série Rainbow Six, en 1999, a depuis multiplié les exploitations portant le nom de l'auteur américain.

On compte ainsi, entre autres, Ghost Recon, Splinter Cell, EndWar, The Division ou encore, plus récemment, Elite Squad. Au total, les différents jeux de ces séries se sont vendus à bien plus de 100 millions d'exemplaires dans le monde...

Ubisoft compte bien poursuivre la mise en avant du nom de Tom Clancy et de l'univers techno-militaire qui lui est associé. Plusieurs images, dévoilées sur Twitter par l'utilisateur Zer0Bytes - effacées depuis pour violation du droit d'auteur -, annoncent ainsi un jeu de tir à la première personne, en ligne, qui devrait réunir les personnages de plusieurs franchises.

À la tête du casting, espèrent les amateurs, Sam Fisher, personnage principal de la franchise Splinter Cell, qui n'a toutefois pas été créé par l'écrivain américain.

Les jeux Ghost Reckon: Breakpoint et The Division devraient aussi apporter des éléments à ce jeu en préparation, pour l'instant désigné sous le nom de code BattleCat.

Le développeur travaille d'ores et déjà sur deux autres titres rattachés au nom Tom Clancy, Heartland, un jeu dérivé de The Division, et Rainbow Six Extraction, dans lequel les forces spéciales seront confrontées à des créatures d'un autre univers...

via Video Games Chronicle

Photographie : Splinter Cell, Ghost Reckon: Breakpoint et The Division