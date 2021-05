Roald Dahl écrivait des livres “pour que les enfants deviennent lecteurs

Christine Wotton avait 20 ans en 1989, et de la suite dans les idées : alors étudiante, elle découvre, au dos d'un ouvrage emprunté à la bibliothèque, l'adresse personnelle d'un certain Roald Dahl. Intriguée, elle décide de ne pas laisser passer l'occasion, rédige une lettre qu'elle expédie.

Quelques semaines plus tard, elle a la bonne surprise de découvrir un courrier, daté du 2 août 1989 et signé par un dénommé Dahl Roald. « Comme il l'indiquait lui-même dans sa réponse, il ne répondait pas aux lettres comme la mienne, d'habitude, j'ai été très chanceuse », indique aujourd'hui Wotton.

Étudiante en littérature et linguistique, Wotton avait délibérément choisi de se pencher sur l'œuvre de Roald Dahl, à l'opposée de ses camarades, qui choisissaient plus volontiers Shakespeare, Homère ou Franz Kafka, pour les plus audacieux.

Dans sa lettre, l'étudiante questionnait ainsi l'auteur de Matilda sur sa conception de l'écriture, et en particulier de l'écriture pour les enfants.

“L'enfant qui lit”

La réponse de Roald Dahl s'étale sur une double page A4, accompagnée par une véritable dissertation de l'auteur sur l'importance de la lecture pour les enfants et leur avenir. « L'enfant qui lit sera toujours avantagé par rapport à l'enfant qui ne lit pas, à l'avenir », tranche ainsi l'écrivain.

« Il y a très peu de messages dans mes livres. Ils n'existent que pour donner le goût de la lecture aux enfants. Mince alors, la plupart ne sont que pure folie », poursuit Roald Dahl dans sa lettre.

Après 30 ans passés dans les effets personnels de Christine Wotton, la lettre signée Roald Dahl sera vendue aux enchères le 15 juin prochain par Hansons Auctioneers, estimée entre 600 et 800 £. Mais les spécialistes s'attendent à des sommes bien plus importantes. « La plupart des lettres autographes mises en vente sont brèves, et proposent des réponses standards. C'est très différent, ici, avec un aperçu du processus créatif de Dahl, sa passion pour la lecture plaisir [...]. »

Avec l'argent de la vente, Christine Wotton compte s'offrir le cheval dont elle a toujours rêvé, voyant dans ce petit caprice une parfaite illustration des préceptes de l'auteur...

Photographie : Roald Dahl (Carl van Vechten, domaine public) et dessin de Quentin Blake (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)