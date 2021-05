Littérature de combat : croisez le fer avec un manuscrit du XVe siècle    

La veille de la Journée nationale des anciens combattants du Vietnam s’ouvrait Le Musée des lettres de guerre américaines. L’établissement est introuvable sur Google Maps, et pour cause, il s’agit d’un musée virtuel et interactif, à visiter en quelques clics. En plus des correspondances des soldats, des photos, vidéos et musiques d’époque sont mises à disposition des internautes.