Maurice Druon : le dandy des Rois maudits aux enchères 

Ancien ministre des Affaires culturelles (1973-1974) et écrivain renommé, Maurice Druon est l’auteur de la célèbre fresque romanesque historique Les Rois maudits (1955-1977). Il est aussi connu pour avoir écrit, avec son oncle Joseph Kessel, les paroles du Chant des Partisans (1943), hymne de la Résistance française sous l’Allemagne nazie. Il reçoit le prix Goncourt en 1948 pour son ouvrage Les Grandes Familles et devient le benjamin de l'Académie Française lors de son élection en 1966.

Parmi les lots d’exception qui passeront sous le marteau, une partie de sa bibliothèque personnelle, dont des éditions originales des Rois Maudits et de nombreux livres de Jean d’Ormesson, Romain Gary, Senghor, Julien Green, Malraux, tous avec envoi manuscrit à Maurice Druon.

Une série d'œuvres signées Bernard Buffet, dont le couple Druon était proche, est proposée aux enchères. On découvrira une aquarelle et encre noire de 1967, Bateaux dans le chenal à marée basse (Estimation: 8000 € / 12.000 €), un Paysage aux meules et corbeaux (huile sur toile – 1978), signée en bas à droite et datée Bernard Buffet. Et pour finir, une huile sur toile représentant une Femme à la collerette (photo ci-dessous) dans un cadre en bois noir et or, dédicacée au dos Pour Maurice et Madeleine et signée Bernard dans un cœur (Estimation : 60.000 € / 80.000 €).

Également dispersés ce même jour, parmi les objets personnels qui incarnent la personnalité de l’homme de Lettres : son monocle, sa bague chevalière, ses nombreux chapeaux, qui jouaient beaucoup pour son image de Dandy.

Notons également son stylo plume imitant un cigare et une malle de voyage L.Vuitton tous deux marqués « MD » ou encore un lot de médailles honorifiques et représentatives de ses différentes fonctions, voyages... Les plus nostalgiques pourront aussi acquérir un plat en cuivre qui trônait sur la cheminée de sa maison de campagne.