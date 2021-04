Le Poisson-perroquet, Florence De Noidan 

Il va découvrir qu’il existe plusieurs transitions. Celle qui va transformer sa vie, celle qui, grâce à une équipe de chirurgiens, de psy, lui a permis enfin de vivre et d’entrevoir un espace de liberté. Cette transition va lui permettre d’exister. Puis il y a cette transition celle de sa conscience, de son esprit qui, une fois libéré, peut-être par cette opération, par cette vaginoplastie, il a pu se construire et enfin se mettre en harmonie avec son âme.

L’idée est d’imaginer un monde où le concept d’homme ou de femme n’existe pas, où les différences de genre ne sont que des souvenirs de voyageurs imprudents. Un monde où la construction de votre liberté intérieure est enseignée à l’école, où la télépathie est la langue officielle, où l’amour est le carburant. Un monde pas sans problème, mais où tout le monde partage la même compassion.

Il existe plusieurs transitions qui se présentent à nous dans la vie. Chacun fait celle qu’il peut ou celle qu’il veut. Imaginez un monde où l’amour prime sur toute chose. Ou tous les éléments sont en symbiose avec la nature, dans une vision holistique avec le monde végétal, animal, humain et spirituel un monde qui parle du bonheur intérieur brut au lieu du produit intérieur brut. C’est ce que Jean découvre sur cette île très ancienne.

C'est aussi l’histoire d’une culture qui va lui permettre de découvrir sa véritable personnalité. Une personne transidentitaires. Ce voyage va lui permettre de découvrir ce qui se cache au plus profond de lui. Souvenirs oubliés depuis tellement longtemps, tout cela va revenir dans sa tête et lui permettre de redécouvrir qui est Florence. Mais aussi de découvrir au-delà de sa propre transition de Genre qu’il peut y en avoir une spirituelle, une autre liée à l’utilité de son existence et encore bien d’autres.

Florence De Noidan née le 14 décembre 1969 personne transidentitaire. Née garçon devenu fille grâce à une équipe pluridisciplinaire exceptionnelle. Militante dans l’ombre. Engagée dans le combat pour faire reconnaître la transidentité comme quelque chose de naturel biologique et prénatale. Créatrice d’une association dont le but est d’aider toutes les personnes trans et leurs proches.

Créatrice en France du premier lieu de vie et d’accueil pour jeunes mineurs transidentitaire avec le soutien des services de la protection de l’enfance. Tous en restant dans le combat pour l’acceptation des différences et de lutte contre toutes formes de phobies.

