La maison des Kalonoros de Gabriel Zallas 

C’est à partir de cet endroit, où les croyances sont encore très ancrées dans les familles, que le Roi d’Ambilobe dut intervenir en interdisant certaines coutumes barbares pratiquées et expulser par la force quelques envoûteurs malfaisants installés dans ce secteur.

Les lutins, farfadets, gnomes, etc., tels qu’on les décrit en Europe, sont de gentils petits êtres souvent serviables et taquins ; mais à Madagascar, les mêmes, dénommés les Kalanoros, n’ont pas cette bonne réputation de civilité. Bon nombre d’habitants vous affirmeront qu’ils existent réellement et même certains vous diront en avoir vu de leurs propres yeux.

C’est en ce lieu, il y a seulement quelques années, que s’est déroulé un rituel dont on a du mal à imaginer que cela puisse encore se produire en plein XXe siècle.

Dans cette ambiance de traditions ancestrales, un professeur de mathématiques originaire de Mahajunga, muté dans cette ville, M. Narson, connut une seconde vie agréable et pleine de félicité, notamment en découvrant sa future compagne, et ce, indirectement grâce à ces entités.

Après avoir sympathisé réciproquement avec ceux-ci dans un premier temps, il sut en obtenir quelques avantages, mais, ce qui n’était pas écrit dans ses manuels scolaires et ce qu’il ignorait, c’est que ce qu’ils lui donnèrent d’une main c’était pour mieux le reprendre de l’autre afin de le manipuler telle une marionnette dont ils tiraient les ficelles. Le but étant de le forcer à commettre des actes abominables à l’encontre de sa volonté et de ses croyances.

Malgré leur attitude bienveillante au premier abord, en fait, les Kalanoros se dévoilèrent comme de redoutables prédateurs par la suite et Narson verra sa vie bouleversée et se transformer en cauchemar. Pour se dégager de ce piège effrayant dans lequel il s’était retrouvé englué, stressé en permanence par l’angoisse, il adoptera une solution radicale pour se libérer des contraintes de cet épisode néfaste… mais, ne serait-ce qu’en pensée, gardez-vous bien de ne pas respecter un contrat passé avec les Kalanoros…

Inspiré d’une histoire vraie. Toute autre similitude de situation ou de ressemblance homonyme ne serait que pure coïncidence.

Résidant depuis vingt ans à Madagascar et bien que d’esprit cartésien, l’auteur fut confronté avec ce que l’on appelle des « forces occultes » qui le laissèrent perplexes à plusieurs reprises. À partir de là, il prit conscience que le monde qui nous entoure n’était pas ce qu’il paraît être. Cela lui a donné l’envie de coucher par écrit ses propres vécus ou fiction partiellement véridiques avec comme toile de fond le folklore et les légendes malgaches dont les habitants sont de fervents croyant dans les esprits de leurs ancêtres qui les accompagnent journellement, pour le meilleur et pour le pire.