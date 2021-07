La pratique de la divine présence avec le divin verbe créateur - L’Ascension, unique véritable But

Il est donc d’une certaine évidence que cette « victoire » ne serait que notre moi individuel, notre moi inférieur et matériel qu’il faut dompter progressivement et finement avec méthode et persévérance sans une quelconque lutte, au profit de notre Moi Supérieur et Divin, car notre petite personne limitée, veut un règne agissant et absolu dans la matière, se refuse une cohabitation intelligente et ne veut pas céder sa prérogative ; prérogative qui nous éloigne de nous-même et nous maintient enchaînée dans ce monde matériel. D’ailleurs, la fin de la troisième lettre de l’Apocalypse adressée à Pergame, du grec pergamos, qui veut dire « citadelle » ou « unis pour le mariage », est ainsi libellée : « A celui qui vaincra je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc ; et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. »

Cet ouvrage se veut être un support pratique du nouvel âge quantique qui nous permet de nous reconnecter à nous-même, à la Source Universelle, qui nous apprend à réactiver notre Feu Intérieur et développer notre Lumière Intérieure puis de passer rapidement, avec un effort soutenu et constant, du stade de la séparation d’alors, à celui de l’Unité Consciente, de la Conscience de Jésus-Christ Ascensionné, au Christ Cosmique. La vraie personne que Dieu fit à son Image et à sa Ressemblance, est notre propre Identité Spirituelle, notre Moi Divin et cette ressemblance, est loin de tomber dans la discorde humaine, dans le discrédit, dans la souillure de notre monde matériel ou dans ce qu’on nomme péché ; elle est et demeure toujours saine, inaltérable, pure, dans le Christ en nous, notre Moi Christique sacré de chacun car, l’homme ou le moi inférieur, n’est pas la source de la Lumière. « La pratique de la divine présence avec le divin verbe créateur » met en évidence un ensemble d’enseignements afin de permettre, à tout lecteur sérieux et déterminé, de s’engager et d’opérer son propre développement spirituel, d’initier et d’intensifier sa relation intime avec l’Etre pur en soi qui, n’attend que notre intérêt à Lui porter, pour œuvrer et faire justifier notre Véritable et Réel Héritage. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, dit l’Eternel : Je mettrai ma loi au dedans d'eux, Je l'écrirai dans leur cœur ; Et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant : Connaissez l’Eternel ! Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l’Eternel ; Car je pardonnerai leur iniquité, Et je ne me souviendrai plus de leur péché. » Jérémie 31 ; 33-34

Par notre démarche sur la terre, notre destin est d’évoluer et grandir dans l’exigence de la Lumière, de monter vers une Connaissance toujours plus vaste, toujours plus profonde, toujours plus libre et toujours plus généreuse de nous-même, des autres et de la vie. La montée de l’homme vers Dieu et la descente de l’Eternel en l’homme sont un fait mystique tout à fait réel et n’est pas nouveau au regard des écritures saintes : une rencontre progressive et réciproque, au fond de soi, secrète et seule Vraie, de Dieu et Sa créature ; ce type particulier de rencontre ayant existé et parcouru toutes les époques, toutes les civilisations. Cet ouvrage, nous prépare consciencieusement et dès maintenant à vivre avec plénitude, depuis le centre de notre cœur, le temps et l’avènement du règne de l’Esprit Saint dont parle l’évangile de Jean 4 ; 23. Cet ouvrage, nous invite à reconnaître et à manifester notre véritable Identité Spirituelle, notre Homme (Être) Intérieur, dont parle Saint Paul dans ses épîtres, lui redonner Tout pouvoir afin que notre Communication avec le Divin, initialement altérée et rompue au cours des siècles, soit non seulement rétablie, mais soit maintenue et vivifiée à chaque instant dans nos cœurs. Tous les êtres humains sont des artisans de la Lumière (aujourd’hui ou demain, dans cette vie ou dans une autre, certains s’en convaincrons), du seul et unique Christ, de l’unique Dieu, à des degrés divers et variés : Soyons donc souverains et agissons ensemble.

Avec « La pratique de la divine présence avec le divin verbe créateur », non seulement nous comprendrons aussi, nous découvrons en effet, comment développer la Conscience de la Présence de Dieu en soi afin de transcender la matière dans laquelle notre âme s’est faite prisonnière au cours des siècles et d’accomplir la loi par le pouvoir du Verbe qui se manifeste en soi. Si l’on est en quête de la « liberté », de « l’amour » et de « la vérité », le travail pour une communication et relation personnelle avec Dieu, de l’ascension intérieure ou du retour à la Source, de la résurrection en Esprit et en Vérité, de la réunification avec « Notre Père », en somme la Réalisation Spirituelle, quelles que soit les méthodes, approches et techniques, se fait réellement à notre insu : le plus important c’est de travailler et développer une Conscience Christique soutenue (Jean 15-4). Pour ce qui reste, c’est Dieu qui s’en charge. Nous ne sommes pas les auteurs de nos progrès spirituels ! Non. C’est Lui qui Sait ; C’est Lui qui Décide ; C’est Lui qui Accomplit ; C’est Lui qui Agit. C’est Lui qui Gouverne TOUT.

« Un chemin s’ouvre devant vous, vous pouvez vous y engager sans crainte. Personne, et surtout pas moi, ne vous demande de rompre avec l’Église ou la tradition spirituelle dans laquelle vous avez été élevé. Mais sans couper les liens, chacun doit pouvoir être capable d’acquérir une compréhension plus profonde de sa religion et de ses rites. » Omraam Mikhaël Aïvanhov