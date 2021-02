La caresse d'Hermès, Chantal Ferrier

Dans le Panorama d’une folle, Anna étrange jeune femme traverse l’existence à sa drôle de manière. Haute en couleur. Drôle. Excentrique. Jusqu’aux confins du compréhensible. On la regarde, on l’observe, on s’en écarte. La folle pourrait être contagieuse. Elle fait peur. Elle fascine. Elle va et vient et les autres avec elle.