Sexuellement vôtre, de Murielle Lévêque

Certains d'entre vous pourront trouver cela choquant et indécent de vouloir mettre à la vente un tel ouvrage et je le comprends aisément, mais ça reste mon choix et cet ouvrage fait partie de ma vie, des mois d'échangent de SMS entre 2 personnes amoureuses cela n'a rien de vulgaire.

Publier ce livre c'est ma façon d'exorciser mes démons et de panser les plaies de mon cœur pour qu'elles cicatrisent mieux. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à lire Sexuellement Vôtre que j'en ai eu à l'écrire. L'amour fait partie de la vie, aussi courte soit-elle, La Vie Est Belle, alors mordez-la à pleines dents et profitez de tous ces petits moments de bonheur quelle apporte.

Je m’appelle Murielle Lévêque, j’ai 54 ans. Je suis auteur d’un premier livre, Garder l’Essentiel, publié chez Edilivre. Et voici mon second ouvrage qui est complètement différent mais qui fait partie de ma vie, même si les histoires sont fictives elles ont fait partie d’un échange de SMS entre mon ex-compagnon et moi durant plusieurs mois pour combler le manque, et la distance.

Née à Troyes dans l'Aube le 19/07/1966. J'ai grandi avec mes deux sœurs au sein d'une famille modeste, mais aimante. Mes parents ont toujours fait en sorte que nous ne manquions de rien. J'ai quitté Troyes avec mes deux filles pour Vitrolles en 1998 (j'y ai eu un troisième enfant un garçon en 2001) pour suivre mon compagnon, et à ce jour j'y suis toujours, célibataire, mais heureuse.

Après m'être séparée du père de mes enfants, m’être mariée et divorcée, avoir vécu 5 ans avec un manipulateur pervers narcissique pour qui j'ai écrit Sexuellement Vôtre et m'être battue contre un cancer du sein, ce qui m'a permis d'écrire et publier mon 1er livre Garder l'Essentiel, j'ai décidé de continuer ma vie seule, entourée de ma famille et c'est très bien ainsi. Je me sens libre et épanouie.

Je ne regrette rien de tout ce que j'ai vécu c'est ce qui fait que je suis moi. Une maman et une mamie comblée.

