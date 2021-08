Les rescapés de Pula, de Saïd Saad

Nous ne saurons jamais si Mokhtar a survécu à cette terrible maladie qui lui dévorait ses poumons. Le médecin algérien installé à Marseille lui avait promis de tout faire, de lui trouver une place en clinique, de lui trouver un nom d’emprunt pour cela. Mais le lecteur garde le sentiment que la pneumonie diagnostiquée par un médecin ecclésiastique en Sardaigne, a certainement évolué vers plus de morbidité. C’est tant mieux pour le lecteur et tant mieux pour la qualité exceptionnelle de ce roman qui aurait beaucoup perdu à nous un « happy end » forcément frelaté au vu des drames qui précèdent et poussent à l’émigration clandestine et des drames qui la suivent. Les réussites existent, bien sûr. Les drames sont, cependant, infiniment plus nombreux que cachent les mensonges dictés par la vanité des clandestins en besoin de raconter des réussites fabriquées pour ne pas avouer l’échec.

Ce roman Les rescapés de Pula atteint, cependant, une autre dimension. D’une part Mokhtar, le candidat à l’émigration clandestine que le roman laisse à Marseille rongé par la maladie, est un enfant total de l’indépendance. Sa mal-vie, ses diplômes inutiles, ses batailles quotidiennes pour survivre dans le commerce aléatoire des marchés aux puces, aux saisies démoralisantes des marchandises par la police, ne sont plus que le résultat de facteurs internes, de nos propres lacunes sociales. Le retentissement moral de ces lacunes, les désespérances sociales, la solitude individuelle dans laquelle l’économie de marché a renvoyé les jeunes leur laisse ce sentiment du « il n’y a rien à faire ». Ce roman jette une lumière crue, et par le creux constamment perceptible des ravages produits par l’absence d’une ambition possible pour chacun parce que l’ambition collective a disparu.

Ce n’est que dans la relation familiale, dans la relation à la mère, que Mokhtar trouve le dernier des refuges. Mais ce n’est plus qu’un refuge malheureusement. Lalla Zineb, sa mère, travaille. Il est son seul, ou plutôt son dernier garçon, son aîné estimé et aimé de tout le quartier et de ses collègues est mort jeunes ; et les deux filles de Lalla Zineb ont reporté autant que la mère leur affection sur Mokhtar.

Ce roman est un véritable scan de la vie quotidienne des quartiers. Les centres en sont Belcourt, et le Ruisseau. Rien n’échappe à ce scan, l’amour, non interdit, mais contrarié par les conservatismes, les dealers qui écoulent leurs poisons pas loin des commissariats, quand sont quotidiennement saisies les marchandises licites et légales de jeunes en quête de ressources, le « tableau de Mendeleïev » des personnages et caractères de la vie ordinaire du quartier. L’humeur, les rêves, les désespérances de Mokhtar, garçon hautement moral et aiment, sont reliés à cette trame par les milliers de fils d’un tisserand inconnu, malchance ou destin, qui le poussera vers sortie non de secours, mais de désespoir qu’est l’émigration clandestine.

Splendide et affectueux, pour ces jeunes et moins jeunes qui jouent leurs rêves à la roulette russe ou aux dés pipés. Un des plus tendres regards sur nos problèmes, nos défauts, notre simple et défectueuse humanité. Qualité exceptionnelle ; oui, ce roman est réellement exceptionnel, le troisième de Said Saad après Parfum d’une femme perdue et les Tranchées de l’imposture.

À lire absolument.