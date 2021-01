Ses investigations vont l’amener dans un petit village de la région, Saint Rome, où il lui sera révélé un terrible secret de famille grâce auquel il pourra identifier les restes du squelette.

Quant aux bijoux, ceux-ci pourraient provenir de ce fabuleux trésor accumulé par les Tectosages et surtout les Wisigoths, dans les premiers siècles de la fondation de la cité, connu sous le terme de l’Or de Toulouse, ou l’Or qui porte malheur !

Tout en continuant son enquête, c’est presque par hasard que Félix va découvrir, à l’occasion de la visite du Musée de la Résistance, l’histoire vraie et incroyable d’un hôtel particulier, le château de la Grande Allée. Cet immeuble fut, à la fin de la deuxième Guerre Mondiale, le siège de la Gestapo régionale. On dit, encore aujourd’hui, que cette belle et imposante demeure était un bien juif aryanisé et spolié. Félix découvrira une réalité bien différente. C’est en s’intéressant à l’histoire de cette propriété, contemporaine de sa propre maison, et surtout à celle de ses différents propriétaires, en particulier celle d’une fabuleuse concubine, originaire du piémont pyrénéen et de son fils, enfant naturel d’un membre de la famille régnante de l’empire du soleil levant, que Félix découvrira où est caché une partie importante du reste de ce mystérieux trésor.

EXTRAIT : jeu de morts, Louis Chavant

Malheureusement, à la même époque, novembre 2008, Félix, peut-être victime de ses activités scientifiques, va disparaitre, ou plus exactement, littéralement se volatiliser !

Qu’est-il devenu ? A-t-il percé le secret de ce trésor ? Est-il mort ou profite-t-il de cette richesse quelque part dans une île paradisiaque sous le soleil des Tropiques ? Mystère !...

Ce roman policier, qui évoque certains aspects de la riche histoire de sa ville natale (de l’antiquité à nos jours), a été écrit par Louis Chavant, professeur émérite. Ce dernier a enseigné pendant 50 ans la mycologie à la faculté de pharmacie de Toulouse. Ce n’était pas sa vocation première, car il rêvait d’être peintre ! Pour faire plaisir à ses parents et avoir un vrai métier, le doux rêveur, né le même jour que Mozart (mais 188 années plus tard !), a donc entrepris des études scientifiques et embrassé la carrière d’enseignant-chercheur à l’Université Paul Sabatier où il a participé, en tant que chargé de mission, à l’aménagement des locaux universitaires des allées Jules Guesde, en Centre de Diffusion de la Culture Scientifique : Le Quai des Savoirs......

