Jeu-concours 2022 : entre écologie et territoires 

Les éditions Terre Urbaine lancent un jeu-concours de nouvelles littéraires à destination des jeunes — entre 18 et 36 ans. Son objectif est de donner une place à la jeune génération dans les publications des éditions Terre Urbaine et de promouvoir la création littéraire.

Pour la maison, il paraît nécessaire de « faire entendre la voix de ceux qui feront le monde de demain ; et de comprendre les sujets, les craintes mais aussi les espoirs qui les animent aujourd’hui. »

Le jeu-concours repose sur un thème précis : écologie et territoires. Le traitement est libre, mais devra être littéraire et prendre la forme d’une nouvelle de moins de 30.000 signes (espaces compris).

Il est attendu que les manuscrits proposés soient respectueux de la ligne éditoriale des éditions et non idéologiques : aucune revendication politique, donc, mais plutôt une approche sensible, écogéographique (multiscalaire et transversale) et philosophique (questionnante et conceptuelle) qui « parle » à chacune et chacun, et place le vivant en relation avec le monde environnant.

Ils sont à envoyer sur l’adresse contact@terreurbaine.com avant le 31 décembre 2021.

Les 8 à 10 meilleures nouvelles reçues seront publiées aux éditions Terre Urbaine à travers un recueil, et diffusées auprès du grand public au printemps 2022. Les lauréats seront invités à la remise de prix en mars 2022, la meilleure nouvelle sera récompensée par un prix spécial.

Toutes les conditions de participation sont à retrouver sur le site de la maison.

Présentation du jury

Pour départager les nombreux manuscrits à venir, le jury sera composé d’écrivains, de philosophes, d'écologues et de journalistes spécialistes des questions géographiques et environnementales.

Il regroupe :

Sébastien Berlendis, écrivain, auteur Des saisons adolescentes, paru chez Actes Sud en 2020

Charlotte Fauve, journaliste, co-auteure de Botaniste, paru chez Grasset en 2019, prix P.J. Redouté, 2021

Cédric Gras, écrivain, auteur de Les alpinistes de Staline, paru aux éditions Stock en 2020, prix Albert-Londres 2020;

Anne-Solange Muis, géographe (Dr.), dirigeante et fondatrice des éditions Terre Urbaine

Thierry Paquot, philosophe de l'urbain et de l'écologie (Pr.), auteur de Mesure et démesure des villes, paru aux CNRS Éditions, en 2020;

Agnès Sinaï, journaliste, aménagement de l'espace (Dr.), auteure de Le Grand Paris après l'effondrement. Pistes pour une Ile-de-France biorégionale, paru aux éditions Wildproject en 2020

Philippe Simay, philosophe, MCF ENSA Paris-Belleville, auteur de H.

Crédit : Kourosh Qaffari / Unsplash