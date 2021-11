Contes et nouvelles de mon pays de Jean-Yves Carlen 

Le fleuve apparaît et réapparaît plusieurs fois au fil des récits, un peu comme un être mythique donnant vie et substance à des personnages qui évoluent dans des paysages tant naturels que culturels de la région. Ils y promènent leurs préoccupations existentielles.

Entre narration et descriptions, touches d’humour et prose poétique, ils invitent au voyage des corps et des âmes, sujets aux conflits récurrents qui opposent héritage du passé et modernité.

Face à l’uniformisation du monde, ce sont tantôt des personnages, quelques figures légendaires ou mythiques convoquées. Ainsi la Lorelei, penchée au-dessus du fleuve, qui s’ennuie et quitte son rocher, un dragon des temps anciens arraché à ses terres et ses châteaux en ruines, le Rhin lui-même, personnage tout en puissance en quête de sa liberté perdue et dont l’or légendaire le survole dans ses rêves de débordements et de crues. Ou encore le loup, ce loup de retour sur les versants sombres de la mémoire contemporaine.

Tous resurgissant d’un passé qui se refuse à disparaître de la conscience des hommes. Quand ce ne sont des paysages habités par l’histoire, une nature qui révèle son essence poétique, des monuments, des créations de l’art sacré : une cathédrale dont la flèche pointe le vide des nuées et le néant de la nuit du non-sens existentiel, un retable qui ouvre ses ailes de papillon, emportant le visiteur -et donc le lecteur- dans un voyage étourdissant vers une chute tout aussi surprenante. Tous ces monuments détournés de leur fonction, révèlent en réalité leur être profond.

Quant aux hommes, aux femmes qui arpentent ce pays, errent et s’avancent, conduits en secret, ils vont aux lieux d’où remontent des profondeurs des voix familières qui sont autant d’appels au retour, de rappels aux origines. Ils tentent de retrouver les vérités premières. Figures connaissant troubles et épreuves, mais en quête d’accomplissements, dans un environnement sujet à mutations. Ainsi les confusions conséquentes à la rencontre entre un épouvantail des champs avec son alter ego de pierre, le Christ en croix. Ou encore le retour sur les terres ancestrales d’un exilé en pays helvète craignant les incidences du réchauffement climatique sur son pays natal.

L’auteur, Jean-Yves Carlen, a publié plusieurs nouvelles dans diverses anthologies thématiques chez Arkuiris ou Fondencre. Il a par ailleurs édité trois recueils de récits au Kosovo, un pays qu’il connaît bien, en version bilingue français-albanais. Il a également co-écrit en 1999 un ouvrage remarqué dans une actualité européenne alors brûlante, Ibrahim Rugova, le frêle colosse du Kosovo, aux éditions Desclée de Brouwer.