Les ombres du passé de Gabriel Zallas  

« Heureusement que la nuit tombait chaque soir pour l’envelopper de sa cape de brume dans son cerveau avant d’aller se coucher : pour elle c’était devenu le meilleur moment de la journée ! Les volutes de ses rêves l’immergeaient dans un monde virtuel meilleur : celui qu’elle aurait bien voulu connaitre en l’imaginant ; en attendant, elle remodelait l’ancien qu’elle avait vécu selon ses pulsions et ses désirs en le rénovant d’un vernis de façade plus conforme à ses aspirations ».

A dix mille kilomètres de là, sa mère, Marthe, âgée de quatre-vingt-trois ans, fait un malaise chez elle et elle est transportée en urgence à l’hôpital. Le fils et la mère se retrouvent unies dans l’expectative d’un départ définitif qui se précise de jour en jour, cependant aucun des deux ne veux l’admettre ou se l’avouer, elle, par fierté et obstination, lui un peu par lâcheté pour ne pas aggraver la situation.

Commence alors une rétrospective de la vie de Marthe et de son fils unique, chacun de son côté, ressassent leurs pensées, leurs rancunes et les coups de coeur, des actes de leurs proches toujours présents selon elle, de leurs sentiments contradictoires qui finissent par se rejoindre malgré tout ; une histoire d’amour filial, de cris de douleurs et de ressentiments, hors du temps et de l’espace, le présent et le passé s’entremêlent avec des drames vécus par plusieurs personnages aux caractères différents jusqu’au jour où…

C’est la chronique douce-amère du dernier mois de vie d’une vieille dame, une bobine repassant à l’envers le film de sa vie avec ses joies et ses peines ; le roman de Gabriel Zallas est un concentré d’humanité, où la rugosité des situations le dispute à la tendresse qui s’en dégage.

Ayant pour projet de monter une agence de voyages spécialisée dans le para normal à Madagascar, Gabriel Zallas entreprit un Educ’tour en sillonnant tout le pays afin de collecter des renseignements sur les pratiques et les légendes locales. Croyances encore très vivaces dans l’Île Rouge, essentiellement les relations entre les vivants et les morts.