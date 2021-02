Le bien-être, oui, tout le monde y aspire car qui dit " bien-être " dit quelque part " bonheur " et tout le monde aspire au bonheur. Mais comment y parvenir lorsque l'on se sent toujours stressé ? Quels sont les moyens qui existent pour nous y aider ? On lit tous des magazines, on écoute tous des émissions radio ou télévisées qui mettent l'accent sur un des aspects du bien-être mais il faudrait prendre le temps d'aller approfondir tel ou tel point pour mieux comprendre le sujet dans sa globalité. Denise Perigault propose d'aborder ces sujets en profondeur :

EXTRAIT : Quid du stress ? Quid du bien-être ?, Denise Perigault

Bonjour chers lecteurs, J’ai eu envie d’écrire ce livre car, particulièrement émotive dans ma jeunesse, j’ai personnellement souvent expérimenté ce que beaucoup considèrent comme un réel handicap, le stress. Mais est-ce un réel handicap ?

Le stress est aujourd’hui un concept très à la mode et, en cette période de pandémie où nous devons faire face à un minuscule virus qui se montre puissant et tenace, il ne se passe pas un jour sans entendre ce mot : STRESS.

Alors, qu’est-ce en fait que le stress ? Le stress est-il systématiquement nocif ? Peut-on l’éviter ? Est-il possible de cultiver le bon stress ?

Pour le savoir, il faut peut-être se pencher sur la question et, comme chaque fois que quelque chose nous fait peur, il nous faut apprendre à mieux connaître ce phénomène et à en rechercher les causes possibles.

En outre, comment parvenir au BIEN-ÊTRE auquel nous aspirons tous si nous ne recherchons pas les causes particulières, celles qui nous touchent le plus, celles qui viennent nous empêcher d’y parvenir et si ne mettons pas tout en œuvre dans ce sens ?

Je vous propose de cheminer avec moi, page après page, dans ce livre intitulé Quid du stress ? Quid du bien-être ?. Il vous permettra de retrouver votre sourire si vous l’avez perdu à cause du stress. Entre nous, on est plus beau, plus belle, lorsque l’on sourit...