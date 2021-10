Complainte sur les trépassés sans sépultures d'Astrid Mujinga

Mais dans les lieux mêmes de refuge, la situation n’est guère plus brillante. Les déplacés sont confrontés aux intempéries, à la famine et la soif, aux maladies de toutes sortes, et à une peur permanente de se voir attaquer de nouveau par des hors la loi, même dans ces refuges précaires. Une adolescente, Frida, est la seule rescapée de toute sa famille qui a été brulée vive dans une maison incendiée par les combattants FDLR (Force démocratique pour la Libération du Rwanda).

Après avoir été violée et abandonnée à demi-morte, elle a été découverte par la Croix Rouge, soignée dans un hôpital, et recueillie dans la famille de son oncle paternel.

Son jeune cousin Kandolu sur qui pèse des menaces de mort de la part des occupants, et las du chômage et de l’incertitude du lendemain, se laisse entrainer par des amis pour tenter de s’exiler en Europe. Il associe sa cousine Frida à l’aventure. Ils décident donc de braver la traversée du désert libyen et de la Méditerranée.

Sur l’itinéraire ils doivent prendre tous les risques de l’insécurité occasionnée par des islamistes et autres milices coupeurs de route, sans compter des passeurs véreux et à la gâchette facile, et autres trafiquants d’êtres humains. Pendant leur séjour en Libye, ils vont croiser d’autres candidats à la migration clandestine en provenance d’autres pays de l’Est, de l’ouest africain ainsi que quelques magrébins.

Pour trouver du travail dans Tripoli, afin de se faire l’argent nécessaire pour la traversée de la Méditerranée, Kandolu sera obligé de se convertir à l’Islam, sur conseil de Fatoumata, une Sénégalaise avec qui il s’était entiché. Après avoir passé une année entière en Libye, ces migrants de différentes origines africaines prirent enfin le bateau ou ce qui en tenait lieu, pour la traversée.

Seule moins de la moitié de ceux qui s’embarquèrent dans ce vieux rafiot, purent arriver dans l’ile de Lampedusa, en Italie, après avoir été sauvés par un navire des humanitaires. Frida faisait partie de ceux qui s’étaient engouffrés avec leur rêve de l’Eldorado européen, dans cette meurtrière mer.

Avec Complainte sur les trépassés sans sépulture, Astrid Mujinga, ancien professeure de français et journaliste à la retraite, est à son troisième roman et à son sixième ouvrage. Militante des droits des femmes et des filles, elle est actuellement coordinatrice d’une association des femmes : Cordon des Femmes Congolaises pour l’Équilibre des Ménages/Genre en Action.