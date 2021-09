Mobylette, “un premier roman désopilant

La déception est d'ailleurs une constante dans la vie familiale chaotique de Dom. La déception entre autres choses. De là à en déduire que la suite des événements en découle, il n'y a qu'un pas. Quelques pas pour être précis. Un foyer pour ados sorti d'un méchant conte de fée. Une vie de jeune père guère épanouissante.



Une vie maritale en berne. Une séance de ciné qui vire au pugilat. Une baignade mouvementée. Des retrouvailles du troisième type dans les bois. Et deux soeurs aussi féroces qu'attachantes.

Paroles de libraires !

« Frédéric Ploussard emprunte joyeusement des chemins inhabituels et surprenants et signe avec Mobylette un premier roman tantôt drôle tantôt chaotique sur les tribulations d’un trentenaire dans l’extraordinaire de la vie. » — Thomas Auxerre, librairie L’Amandier, Puteaux



« Quand l’absurde nous fait hurler de rire ! Rien ne résiste à cette plume décapante. » — Marion Wolff, librairie Tram, Paris



« Entre Moselle et Vosges, un premier roman à la fois drôle, tragique et complètement déjanté ! On adore ! » — Marina Sauvage, librairie Quai des Mots, Épinal



« Un premier roman enthousiasmant, drôle et survitaminé ! » – Maral Balian, Cultura Brive

Né en 1968 à Briey, en Meurthe-et-Moselle, Frédéric Ploussard a longtemps exercé le métier d’éducateur spécialisé.



Personnage éclectique, il se forme aux Beaux-Arts, fréquente les facultés de pharmacie et de lettres, puis obtient un master en science de l’éducation. Il romance tous ses rapports de stage. En Lorraine, à la fin des années 1990, il suit une formation avec l’Institut Régional du Travail Social, et poursuit son travail auprès d’adolescents troublés ou placés en justice. Il travaille avec le Réseau éducatif de Meurthe-et-Moselle, les instituts Thérapeutiques Educatifs et Pédagogiques, foyers de l’enfance et centres éducatifs renforcés. (crédits photo ©Charlène Boirie Photographe)