 Gustave Dron, une statue vivante de Jean-François Roussel

Gustave Dron, médecin de formation et ayant longuement exercé à Tourcoing, a mené plusieurs combats durant sa vie politique et élective, que ce soit en tant que maire (1889 - 1919 puis 1925 - 1930) ou député. En effet, il s’est rapidement engagé dans la lutte contre la mortalité infantile et en faveur de la prophylaxie sanitaire, après avoir émis des constats accablants. « Son action fut exceptionnelle pour l’époque, ne serait-ce que l’implantation d’une ferme pour produire un lait de qualité pour les nourrissons », écrit, dans la préface, Jean-Pierre Balduyck, ancien maire de Tourcoing. La Ferme de la Bourgogne est née.

Il agira également de façon à adoucir le sort des anciens et fondera un hospice municipal accueillant les plus démunis. Établissement devenu le fameux Hospice d’Havré, Maison Folie de Tourcoing, vantée pour son architecture et les animations et expositions qui y sont régulièrement proposées.

Gustave Dron sera en outre à l’origine de la création du sanatorium, d’une école de natation municipale avec bains-douches, du Bureau de bienfaisance, du beffroi et de la Chambre de commerce…

Les actes quotidiens entrepris par Gustave Dron pour améliorer le bien-être des habitants ou se préserver des complots politiciens, ou encore pour défendre ses valeurs républicaines émaillent ce roman historique, illustrant avec rigueur et finesse une époque historique révolue mais aussi des comportements humains toujours très présents. Sa vie personnelle, ses amitiés sont évoquées avec pudeur et tendresse par l’auteur.

Il n’est pas inutile de rappeler dans ce récit que Gustave Dron avait voté pour la réhabilitation du capitaine Dreyfus et qu’il avait soutenu les démarches de l’abbé Lemire, maire et député d’Hazebrouck, initiateur des jardins ouvriers et précurseur du catholicisme social.

EXTRAIT : Gustave Dron, une statue vivante

Jean-François Roussel, originaire de Mouvaux dans le Nord, a écrit plusieurs livres, notamment sur les maires de Tourcoing : L’idéalisme en action, relatant le parcours de Jean-Pierre Balduyck (préfacé par Lionel Jospin, Éditions du Net, 2019), Guy Chatiliez - La force généreuse, (Éditions du Net, 2016) consacré au maire socialiste de Tourcoing (1977-1979), ainsi que Sim Nos Podemos – On peut y arriver, (Éditions du Net, 2018), récit d’une entreprise textile du groupe Paul et Jean Tiberghien (PJT) au Portugal.

Préface de Jean-Pierre Balduyck, maire honoraire de Tourcoing (1989-2008), ancien député et président du CIRETEX (Centre historique Régional du textile). Postface de Martine Gabriel, directrice adjointe des archives municipales de la Ville de Tourcoing et commissaire de l’exposition dédiée à Gustave Dron en 2010.

L'ouvrage disponible à la vente aux Éditions du Net, chez Cultura, ainsi que sur le site Chapitre.com