Les histoires d'Adèle - d'ici et d ailleurs, Moiroux Christine S

Nous avons fait connaissance et, au fil de nos rendez-vous, Adèle m’a raconté son histoire pétrie aux rencontres d’une voyageuse qui, pendant toute sa vie, parcourut le monde des Etats-Unis au Myanmar, en passant par le Mexique, l’Algérie, l’Inde, le Congo, la Syrie et ailleurs. Elle y avait fait collection de formidables histoires d’amour et de révoltes, joies et peines entremêlées, de Dieux et de traditions, des histoires de femmes d’hommes et d’enfants tous hanté-e-s par un désir de vivre ou de survivre, fou ou raisonnable, toujours légitime. Quand elle racontait, elle m’entraînait vers la réalité de mondes très différents, c’était un délice. La vie, la vie en couleurs, la vie en mots.

EXTRAIT : les histoires d'Adèle, Moiroux Christine S

Adèle a fait partie de mes chères amies et, quand elle partit pour son dernier voyage, elle me laissa ses journaux, notes, photos, histoires et la permission de les partager.

Documentés, ces récits parfois engagés, toujours poétiques, ne perdent pas leur perspective littéraire ou le fantastique vient augmenter la réalité pour servir la fiction et surtout, ils cultivent la vision d’une humanité forte et résiliente.

Anthropologue, nouvelliste et poète, Christine S Moiroux est membre de la Maison des Écrivains et de la littérature (Paris), primée dans différentes revues et nominée à la journée du Manuscrit francophone des Editions du Net à l’automne 2020.

L'ouvrage est disponible à l'achat sur : les editions du Net, Chapitre.com, Cultura, le site et le Facebook de Christine S Moiroux.