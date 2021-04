De nouvelles images du jeu vidéo centré sur Gollum

Alain Chabat renoue avec l'univers d'Astérix, qu'il avait quitté après Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre, en 2002. L'acteur et réalisateur dirigera en effet une série animée inspirée de l'album Le Combat des chefs, de René Goscinny et Albert Uderzo, paru en 1966. Elle sera diffusée en 2023 par Netflix.