Scribd Audio : une collection d'audiolivres engagés socialement

En effet, collaborer avec des éditeurs indépendants offre de jolies perspectives : selon le communiqué, on retrouve ainsi les titres de McSweeney’s, Counterpoint Press, Unnamed Press, Akashic, Europa Editions, Other Press, Coffee House Press, Mango Publishing, Rare Bird Books, North Star Editions et Falstaff Books.

Et bien entendu Scribd Audio se lance immédiatement dans la diffusion de titres liés à l’actualité, ou du moins, mettant en avant des figures contemporaines. Les thématiques liées aux minorités noires américaines sont présentes, de même que celles de la communauté noire LGBTQ+, ou encore les sans-abris et les prisonniers.

Une dizaine de titres compose ce catalogue qui s’avance. « Scribd Audio couvrira une grande variété de genres et de sujets, y compris des histoires qui mettent en exergue des voix sous-représentées et des récits socialement significatifs », indique Greg Voynow, responsable des partenariats audio et de contenus. « Et cela aidera les éditeurs et les auteurs à toucher de nouveaux publics. »

Pour 2020, rappelons que les ventes de livres numériques ont connu une augmentation de 16,5 %, quand celles d’audiobooks numériques ont engrangé 17,3 % de croissance en regard de 2019. Cela dans un contexte de recul léger du marché du livre, en baisse de 1 %.

Black Imagination, le premier credo

En confiant à l’artiste Natasha Marin le soin de créer cette offre, Scribd Audio pose les bases d’une éditorialisation politiquement engagée. Un lancement officiel qui joue la carte d’une prise de position forte.

« Alors que l’Amérique est arrivée à un point d’inflexion critique et que le travail de soutien à la communauté noire ne fait que commencer, un livre qui dépeint les possibilités illimitées de l’imagination noire n’a jamais été aussi pertinent », assure Natasha Marin.

Le livre Black Imaginaition est interprété par l’acteur, rappeur et producteur lauréat du prix Tony et Grammy Daveed Diggs, avec à ses côtés Lena Waithe. Il s’agit d’une sélection de courts récits, initialement publiés en 2020, intégrant témoignages et poèmes de 36 personnalités afro-américaines, autour de sujets tels que : quelle est votre histoire ? Imaginez un monde d’amour, ou Comment prenez-vous soin de vous ?

