États-Unis : les ventes de livres en baisse de 1 % en 2020

L'impact de la crise sanitaire, toujours en cours, sur le secteur de l'édition aux États-Unis reste difficile à évaluer, mais la situation n'est pas si catastrophique, au global, pour les ventes de livres en 2020. L'Association of American Publishers fait état d'un chiffre d'affaires total de 12,4 milliards $ pour la période de janvier à octobre 2020, contre 12,5 milliards $ pour la même période de 2019. Ainsi, la baisse se limite à 1 %, pour l'instant.

Pour le seul mois d'octobre 2020, la tendance est même à la hausse, de 7,3 %, toutes catégories confondues, par rapport à octobre 2019. La hausse est particulièrement sensible pour les livres destinés aux adultes (10 % de hausse), les ouvrages professionnels (22 %) et surtout les titres scolaires pour l'enseignement secondaire, aidés par la rentrée et un certain effet de rattrapage (280 % de croissance).

À noter également, une année 2020 particulièrement favorable pour les formats numériques, avec des ventes d'ebooks en hausse de 16,5 %, et des ventes de livres audio numériques qui gagnent 17,3 % par rapport à l'année 2019.

Sur la période janvier-octobre, une comparaison d'année en année reste finalement positive pour la plupart des catégories, à l'exception des titres destinés aux élèves du primaire, en raison des fermetures des écoles.

crédit photo maklay62 CC 0