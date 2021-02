Quid du stress ? quid du bien-être ?

Le stress est un concept à la mode : tout le monde en parle car chacun peut en ressentir les effets, plutôt négatifs d'ailleurs. En effet, nous n'entendons pas ou peu les gens parler de stress lorsqu'il est question de bon stress.

Qu'est-ce en fait que le stress ? Pourquoi le stress ? Comment réagir au stress ? Comment éviter un très mauvais stress ? Autant de questions auxquelles on ne prend pas le temps de réfléchir.

Le bien-être, oui, tout le monde y aspire car qui dit " bien-être " dit quelque part " bonheur " et tout le monde aspire au bonheur. Mais comment y parvenir lorsque l'on se sent toujours stressé ?

Quels sont les moyens qui existent pour nous y aider ?

On lit tous des magazines, on écoute tous des émissions radio ou télévisées qui mettent l'accent sur un des aspects du bien-être mais il faudrait prendre le temps d'aller approfondir tel ou tel point pour mieux comprendre le sujet dans sa globalité.