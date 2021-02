Autour de Pierre Guyotat, un an après

Régis Guyotat, héritier de Pierre Guyotat, a ainsi décidé de donner l’intégralité du fonds de dessin de son frère au Musée National d’Art Moderne – Centre Georges Pompidou. Ce sont ainsi plus de quatre cents dessins qui entrent dans les collections nationales. Certains d’entre eux, créés pour et après l’exposition « Pierre Guyotat, la matière de nos œuvres » chez Azzedine Alaïa en mars 2016, ont été exposés, à Paris chez Azzedine Alaïa donc et Yvon Lambert, à Londres à la galerie Cabinet, à Los Angeles à The Box, à Rome à la Villa Médicis, plus récemment à Marseille dans le cadre de Manifesta et à Bruxelles dans une exposition personnelle à la galerie Xavier Hufkens.

Une grande partie de la donation néanmoins est constituée d’un ensemble inédit de calques, sorte d’atelier sauvage et secret de Pierre Guyotat, ainsi que de dessins des années 1980 qu’il avait conservé au travers des années. Selon les termes du donateur, « l'idée de confier ce travail de Pierre à une grande institution s'était imposée à moi dès sa disparition. Ainsi Pierre sera présent dans ces deux institutions dont le rayonnement international est connu de tous, que sont d'une part la Bibliothèque nationale de France, où les manuscrits et les archives de Pierre sont déposées depuis 2004, et le Centre Pompidou, qui s'enrichira en plus au sein de ce fonds d'une œuvre de Patrick Bouchain en hommage à Pierre. »

Clic-Clac – le cabinet de travail et de vie

En effet, Régis Guyotat, en dialogue avec le directeur du Musée National d’Art Moderne Bernard Blistène, a également confié à Patrick Bouchain, figure centrale de l’architecture contemporaine et proche ami de Pierre Guyotat, la possibilité de concevoir une œuvre à partir de l’espace de vie où résidait l’auteur, au 5, bd de Charonne face à Nation.

Cette œuvre, intitulée Clic-Clac, entre également dans les collections du Musée National d’Art Moderne – Centre Georges Pompidou. Patrick Bouchain la décrit ainsi : « Quand Régis Guyotat et Bernard Blistène m’ont proposé de créer une trace du cabinet de vie et de travail de Pierre, j’ai voulu qu’elle soit fidèle aux mouvements de ses différentes périodes, autant qu’à l’espace qu’il a occupé lors des vingt dernières années.

Pierre a connu des temps de nomadisme, la disposition de son habitat est restée semblable même quand il s’est fixé, de sorte qu’on pourrait identifier un principe commun. De là la structure flexible, amovible, de Clic-Clac, qui est comme une saisie de la vie de Pierre. J’avais assuré la disposition de ce cabinet du 5, bd de Charonne, et maintenant j’en réalise la conservation en œuvre.

On trouvera dans cette installation un regard sur Pierre, ses objets, son mode de vie, celui du compagnon de route que je suis. On y trouvera des objets qui lui étaient chers, et témoignent de sa vie au milieu des choses qui avaient de la valeur par son regard. Rien n’était précieux par son coût, tout l’était par l’appartenance au monde. »

Un ensemble unique

Le Musée National d’Art Moderne – Centre Georges Pompidou, avec lequel Pierre Guyotat avait de très forts liens et dont il avait marqué la réouverture en 1999, devient donc, avec la Bibliothèque nationale de France, dépositaire des archives de Pierre Guyotat depuis 2004, le deuxième point d’ancrage de son œuvre. Bernard Blistène, directeur du Musée National d’Art Moderne, répond à ces donations : « C’est avec reconnaissance et émotion que les collections du Musée national d’art moderne accueillent les dons exceptionnels d’un corpus inestimable de dessins de Pierre Guyotat offert par son frère Régis, ainsi que le projet « Clic-clac » que son ami Patrick Bouchain a conçu et offert à cette occasion.

Puisse le Musée faire vivre et découvrir au public et aux chercheurs cet ensemble inestimable et permettre de prendre la mesure de l’œuvre dessinée d’un des plus grands écrivains de son temps. Puisse cette donation comme celle de Patrick Bouchain se placer sous le signe d’une véritable éthique de l’hospitalité et d’une confiance partagée. »

Un Éden tropical – le matériau de dessin

Enfin, soucieux de poursuivre la volonté de transmission de l’auteur d’Éden, Éden, Éden, Régis Guyotat a confié à l’artiste américain d’origine haïtienne Andy Robert (né en 1984 à Les Cayes, Haïti) le matériau de dessin de son frère, afin qu’il puisse créer de nouvelles œuvres, perpétuant ainsi l’action de la création. Andy Robert avait récemment participé au programme du cinquantième anniversaire de la publication d’Éden, Éden, Éden le 9 septembre 2020 (eden50.org) et commencé une série de travaux et de recherches consacré à l’œuvre de Pierre Guyotat.

Suivant sa réaction à ce don, il assure être « profondément honoré de recevoir ce don du matériau de dessin de Pierre Guyotat et impatient de me confronter davantage encore à son œuvre dans ma propre pratique. J’ai beaucoup réfléchi à la profondeur, au sens, à l’importance que cette invitation a pour moi. »

En lien avec Glissant, cette confrontation à Guyotat portera l’accent sur le problème de la mémoire comme problème d’histoire. Oscillant entre le temps et le ciel ; entre la terre, le béton et les cieux, pour situer un tournant historique face à la mer, un tournant qui donna naissance au Nouveau Monde ; une naissance double, celle d’un enchevêtrement embryonnaire, d’une pente de chaînes dialectiques qui va vers l’horizon et trouva une nuque en même temps qu’elle forgeait le maître de l’autre. Un éclat de reflets de débris – la coupe d’oiseau, plume, et miroir brisé, la profondeur écrasante et le vaste espace dans une hâte bouillonnante, qui double le moi en s’enfonçant de plus en plus profond dans l’abysse.

« Mon projet est donc de voyager dans l’année qui vient, ou dès que ce sera possible, dans les Caraïbes – en Martinique, à Haïti, en Jamaïque, au Mexique et en France. Je dessinerai à partir des paysages, de villes, de plantes, dans une descente qui traverse la mer et plonge, l’Atlantique et le ciel ; les oiseaux et le portrait pour construire un langage, un Moi, aussi perçant qu’il est poreux, à partir de l’observation, de la mémoire et du lieu. »