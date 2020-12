Les premiers “livres audio à narration automatisée” de Google arrivent

La firme californienne avait annoncé que les premiers titres, en partenariat avec des éditeurs britanniques et américains, sortiraient en fin d’année. Depuis le 17 décembre, a repéré 9to5Google, une vingtaine de livres — 8 en fiction et 12 en non-fiction — est proposée dans le Google Play.

La combinaison entre synthèse vocale et l’outil Google WaveNet — solution d’apprentissage profond en mesure de générer de l’audio – abouti donc à une lecture des livres. On ignore si les éditeurs anglo-saxons n’ont pas été convaincus par le procédé ou s’il a toujours été question que le domaine public serve de laboratoire d’expérimentation. En attendant, les titres sont là pour se faire une idée.

Évidemment, le téléchargement est gratuit, et la lecture de l’œuvre s’opère à travers une voix — Michelle, Alistaire, ou encore Anya, Marcus, Mike, Archie et d’autres.

Pour se distinguer, les titres disposent d’une petite bande verticale arborant les quatre couleurs de Google. La lecture s’effectue directement dans son navigateur ou en téléchargeant l’application iOS et bien sûr Android. Chose amusante, si Google n’a communiqué que récemment sur ce projet, certains des ouvrages sont disponibles depuis le 31 juillet.

La technologie est en version beta et sera disponible plus largement pour les éditeurs que la firme sera parvenue à convaincre à partir de l’année prochaine. On pourra essayer ici The Legend of Sleepy Hollow de Irving Washington, pour un avant-goût.

La liste est la suivante, à parcourir dans le Google Play Store :

Fiction

The Legend of Sleepy Hollow

Dracula

Gulliver’s Travels

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde

Frankenstein

The War of the Worlds

The Yellow Wallpaper

The Life and Adventures of Robinson Crusoe

Nonfiction

Common Sense

On the Origin of Species

A Modest Proposal

Walden

Beyond Good and Evil

Narrative of the Life of Frederick Douglass

The Autobiography of Benjamin Franklin

The Prince

The Souls of Black Folk

Dream Psychology: Psychoanalysis for Beginners

Alexander Hamilton

The Art of War

« Les livres audio à narration automatisée utilisent la technologie de synthèse vocale pour créer du contenu audio à partir d’un ebook », explique Google. Ils s'appuient sur une voix numérique pour lire les ouvrages, aussi peut-on rencontrer les problèmes suivants :

• Mots mal prononcés

• Pauses à des endroits qui n’ont pas de sens

• Incohérence entre le ton ou l’émotion des mots prononcés et le contenu

Pour le moment, les livres audio à narration automatisée ne sont disponibles qu’en anglais. ActuaLitté avait pris contact avec plusieurs maisons d’édition françaises, qui assuraient n’avoir eu aucune proposition de la part de Google France à ce sujet.

Nihil novi sub sole ?

Par ailleurs, la fonctionnalité TTS n’a rien d’une fulgurante innovation de Google : pour exemple, le consortium Tolino l’avait ajouté dans la dernière version de son Webreader en août dernier. Et Pocketbook en dispose dans sa liseuse InkPad depuis août… 2016.

Mais tous les mérites reviennent à Amazon en la matière, qui fut le premier à proposer une pareille solution. Les éditeurs américains avaient, dès 2009 en découvrant la fonction dans le Kindle 2, opéré une rapide levée de boucliers. La Guilde américaine des auteurs avait déclaré que Read To Me, qui offrait de lire vocalement les livres numériques, violait le droit d’auteur et d’utilisation des ebooks.

Depuis, Amazon a tout de même inventé mieux encore : Audible Captions, qui effectue un sous-titrage des audiolivres. Mais les ayants droit américains ont plus rapidement réagi encore, et sous la menace d’un procès, un accord a été trouvé pour mettre un terme, provisoirement, à cette méthode.