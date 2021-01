Jeu de morts

Toulouse. La Ville Rose. Lors de la rénovation de sa vieille bâtisse, Félix Cheval découvre dans sa cave les restes d'un squelette et des bijoux en or.

Il décide alors d'enquêter. Si l'origine du squelette est assez vite identifiée, celle des joyaux s'avère plus compliquée à expliquer. Mais, après beaucoup de recherches, il apprend que sa provenance remonte à la nuit des temps, et qu'elle serait liée à une légende bien connue des Toulousains. Légende, d'ailleurs, qui porterait malheur, une malédiction touchant tous ceux qui entreraient en contact avec cet or.

Ce roman, en dehors de son intrigue policière, permet au lecteur de découvrir certains secrets de la Ville Rose, notamment ceux qui ont accompagné la dernière guerre.