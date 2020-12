Pour développer son offre podcast, Amazon Music s'offre Wondery

Le président et fondateur de la plateforme de téléchargement, vente et streaming de livres audio en ligne Audible, Don Katz, laissera sa place à Bob Carrigan en janvier 2020. Cet ancien PDG d’International Data Group (service d’information et d’abonnement) et de DUN & Bradstreet (institution internationale d’analyse de données commerciales et financières sur les entreprises) prendra ses fonctions à partir du 2 janvier 2020.