Désormais, Amazon paye les lecteurs pour écouter des livres audio

Amazon Luna Cloud Gaming vient d’arriver sur Android — bien que tous les possesseurs de smartphones googelisés n’y accèdent pas encore. D’ailleurs, en France, il ne fonctionne toujours pas. Luna est un nom de code pour désigner des jeux vidéos sur un format d’abonnement — les studios vidéoludiques ont décidé d’emboiter le pas aux majors du cinéma : Ubisoft dispose en effet de son propre outil d’abonnement.

Mais quand on sait ce que représente le volet cloud computing dans les revenus d’Amazon, l’annonce qui suit devient risible. En effet, Amazon Web Services, division high-tech du géant de la vente en ligne a été monté en mars 2006. En 2019, AWS rapportait à la maison-mère plus de 40 milliards $, sur les 280 milliards générés. Sur 2020, les prévisions sont plus optimistes encore, après un troisième trimestre fulgurant où AWS dépassait les 11,6 milliards $ de chiffre d’affaires — soit 29 % de croissance en regard de l’an passé.

Promouvoir les solutions de cloud computing devient un enjeu majeur, et tout devient prétexte pour y parvenir, même indirectement.

J'aime les nuages... les nuages qui passent... là-bas... là-bas... les merveilleux nuages ! (L'étranger, de Baudelaire, Petits poèmes en prose)

Luna n'est pas encore arrivée en Italie mais Amazon Italia travaille dur pour valoriser un autre volet du cloud computing, dans le cadre d'une opération promotionnelle avec Audible, la filiale livres audio. Ainsi, jusqu’au 31 décembre, les internautes italiens obtiendront 15 € de bon d’achat pour toute inscription à Audible — afin de découvrir l’offre de 60.000 titres audio et podcasts, évidemment.

De fait, les 15 € ne sont pas vraiment gagnés : en réalité, ils serviront à payer une partie du coût d’un abonnement mensuel – 9,99 €. Le montant sera donc déduit des 15 € offerts, et restera alors 5,01 € de cagnotte à réinvestir dans l’achat d’un titre audio. Si au terme du premier mois, l’audiolecture n’a pas convaincu, alors il sera possible de se désinscrire sans peine.

Mesure incitative, bien entendu, elle participe du développement des outils cloud, puisqu’Audible ne fonctionne qu’avec des œuvres dématérialisées. Et accessible, comme pour l’environnement Kindle, depuis les outils techniques de la firme. En France, une offre d’un mois d’essai permet de se faire une idée – proposition que l’on retrouve chez tous les concurrents, Kobo, Fnac et ailleurs.

On ignore comment les auteurs et les éditeurs sont alors rémunérés sur une telle offre promotionnelle. Et le sujet est d’autant plus sensible qu’Amazon-Audible a récemment mordu la poussière avec son offre permettant d’échanger des titres que les clients n’aimeraient pas. En effet, une solution pour renvoyer et se faire rembourser les audiobooks achetés par l’intermédiaire d’Audible a fait gronder les organisations d’auteurs.

Amazon a fait machine arrière et assuré qu’en janvier 2021, cette politique de retour serait modifiée… avec bien des réserves encore qu’expriment les créateurs.

illustration mohamed_hassan CC 0